Los servicios de meteorología han avisado sobre el paso de una tormenta invernal para este cierre de semana. Si bien algunos estados registrarían intensas lluvias y fuertes vientos, se prevé que tres regiones podrían recibir aproximadamente 20 pulgadas de nieve que se extendería hasta la siguiente semana. Esto representa un severo peligro para los habitantes y conductores de estas áreas afectadas. En los siguientes párrafos te revelaré cuáles son con el propósito de que estés preparado y tomes tus precauciones.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), los estados afectados no solo esperan grandes acumulaciones de nieve, también habrá ráfagas de vientos que alcanzarán hasta 70 mph. Dicha velocidad sería suficiente para derrumbar árboles y tendidos eléctricos.

La agencia prevé que estas severas condiciones climáticas se observen desde hoy o el lunes 16 hasta el miércoles 18 de febrero, por lo que las autoridades han emitido múltiples advertencias.

La cantidad de nieve prevista representa un peligro para los conductores; podrían sufrir accidentes de tránsito. (Crédito: AFP)

Los estados que presentan advertencias de tormenta invernal para este inicio de semana

El NWS informó que, dentro del periodo indicado, estas condiciones invernales se harán presentes en diversos condados situados en California, Nevada y Alaska. Ante la situación, la agencia recomendó a los habitantes que desistan de cualquier viaje o plan.

CALIFORNIA

Las poblaciones de las montañas Frazier, la cuenca de Piute Walker y Tehachapi permanecerán bajo alerta desde la noche de hoy hasta la del miércoles 18 de febrero, debido a un pronóstico que anticipa acumulaciones de nieve de hasta 20 pulgadas y ráfagas de viento que alcanzarán los 80 km/h.

En este mismo lapso de tiempo, el condado de Trinity registraría acumulaciones de nieve de hasta 2,5 pies en zonas que superan los 3000 pies de altura. También se pronostica acumulaciones de nieve de hasta 11 pulgadas en los condados de Mono, Lassen, el este de la Sierra y el este de Plumas, con especial incidencia en la autopista 395.

El condado de Trinity, en California, recibiría hasta 2,5 pies de nieve para este nuevo inicio de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

NEVADA

Durante la mañana del lunes 16 de febrero, el oeste de Nevada, en el condado de Esmeralda y la zona central del condado de Nye experimentarán vientos de 72 km/h y acumulaciones de nieve de hasta 10 pulgadas. La advertencia por tormenta invernal se mantendrá activa hasta la noche del próximo miércoles.

También se pronostican nevadas de entre 5 y 11 pulgadas, junto a ráfagas de viento de hasta 80 km/h en sectores del suroeste del condado de Humboldt hasta la tarde del miércoles 18 de febrero. Las condiciones climáticas podrían complicar el tránsito en rutas situadas a más de 600 metros de altura.

ALASKA

Diversas zonas de Alaska, que abarcan desde el interior central y el distrito de Denali hasta las Montañas Blancas y áreas elevadas al sur del río Yukón, se mantienen bajo alerta por ráfagas de 64 km/h y acumulaciones de nieve de hasta 7 pulgadas de nieve y vientos de 64 km/h.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!