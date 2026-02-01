Es poco probable visualizar un ambiente gélido en Florida , ya que se caracteriza por presentar un clima soleado; sin embargo, este inicio de año fue completamente diferente. Debido a una explosión ártica que llegó al Estado del Sol durante esta semana, se ha registrado temperaturas bajo cero y ráfagas de nieve en puntos estratégicos. Dichas condiciones climáticas han generado sorpresa entre sus habitantes. En los siguientes párrafos, te mencionaré qué ciudades han presentado ligeras precipitaciones y un panorama frío este fin de semana.

En gran parte del año, Florida suele ser soleado y cálido gracias a su ubicación geográfica meridional, que está cerca del trópico. Por lo tanto, los rayos solares ingresan con mayor intensidad a esta área, brindado a sus residentes un ambiente sumamente agradable.

Esto no quiere decir que el frío no exista en este estado. Por ejemplo, durante este fin de semana, zonas del norte y del centro-oeste de Florida han presentado un descenso ligero en sus valores térmicos, especialmente en horas de la noche, según lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Gran parte del año, Florida presenta un clima agradable que beneficia a sus habitantes. (Crédito: TravelScape / Freepik)

Qué ciudades de Florida registraron ráfagas de nieve y temperaturas bajas este fin de semana

En el centro de Florida, específicamente en Orlando, se registró máximas de 55 °F y mínimas próximas de 34 °F, cerca al punto de congelación. Por consecuente, las personas que residen en esta ciudad tuvieron que recurrir a la ropa abrigadora.

Respecto a las ráfagas de nieve, se registraron en el área de la Bahía de Tampa y en las ciudades de Tallahassee, Gainesville, Oviedo, Jacksonville, Williston y White Springs; este último mencionado reportó una ligera nevada, según información de NBC Miami .

La ciudad de Tallahassee ha registrado ráfagas de nieve durante este fin de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿El frío seguirá en el norte y centro de Florida en la semana entrante?

En el último reporte del NWS se señala que el panorama climático en el norte y centro de Florida será agradable. En el área de Tallahassee, se esperan valores térmicos que estén por encima de los 70 °F, aunque se registrarían posibles chubascos a mitad de semana.

Orlando tendrá una semana soleada, según los recientes pronósticos. Se prevén que las temperaturas alcanzarían máximas de 74 °F; el patrón será seco con cierta presencia de nubosidad.

