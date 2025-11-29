Una extensa tormenta invernal amenaza con complicar el regreso del feriado, dejando un corredor de más de 1,200 millas cubierto de nieve desde las Rocosas hasta el Medio Oeste. Carreteras resbalosas, visibilidad reducida y retrasos aéreos serán parte del panorama durante todo el fin de semana, especialmente entre sábado y sábado en la noche, considerado el periodo más crítico para viajar.

Denver será uno de los primeros puntos en sentir el impacto del sistema, con su primera nevada medible de la temporada prevista para el sábado temprano, un evento tardío para una ciudad que usualmente recibe nieve desde octubre. A medida que la tormenta avance hacia el centro del país, la nieve se intensificará y complicará los desplazamientos por las autopistas I-70, I-80, I-90 y I-94, donde podrían registrarse cierres temporales.

El mapa de la tormenta que cruzará EE.UU este fin de semana tras Thanksgiving. | Crédito: AccuWeather

A partir de aquí, la alerta se extiende oficialmente sobre 12 estados del país que estarán bajo la influencia directa de la nevada: Colorado, Wyoming, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Kansas, Iowa, Missouri, Minnesota, Wisconsin, Illinois y Michigan. En varios de ellos se prevén entre 6 y 12 pulgadas de nieve, especialmente desde el sureste de Dakota del Sur hasta Michigan, lo que incluye algunos de los corredores viales más transitados del Medio Oeste.

Aeropuertos clave como Chicago, Detroit, Denver, Minneapolis, St. Louis y Kansas City podrían enfrentar interrupciones generalizadas. Los meteorólogos advierten que más de 1,000 vuelos podrían cancelarse, debido a las operaciones de deshielo y limpieza de pistas, con efectos en cadena hacia otros aeropuertos del país.

Lluvias en la Costa Este y demoras en aeropuertos

Desde el Atlántico Medio hasta el sureste de Nueva Inglaterra, la lluvia y la niebla podrían afectar el tránsito en los corredores I-85 e I-95 y provocar demoras en aeropuertos como Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington D. C., Charlotte y Atlanta.

Después del paso de este sistema, llegará una masa de aire mucho más fría que podría congelar superficies húmedas en el Medio Oeste. El avance de ese aire determinará la ruta de la próxima tormenta invernal, que podría comenzar el lunes en Arkansas y Misuri, y alcanzar Nueva Inglaterra el martes, con nieve posible en Boston, Nueva York y una mezcla invernal en Filadelfia antes de convertirse en lluvia más al sur.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!