Millones de personas en la ciudad de Nueva York y una amplia franja del noreste de Estados Unidos se encuentran confinadas en sus hogares debido al paso de la tormenta invernal Hernando que se define como un potente ciclón bomba tipo nor’easter que trae vientos severos y fuertes nevadas. Tras su llegada el fin de semana, los meteorólogos y autoridades advirtieron que podría dejar hasta 20 pulgadas de nieve, lo que motivó a declarar estado de emergencia en NYC y Nueva Jersey. Si bien algunos residentes y turistas están aprovechando al máximo las condiciones de ventisca paseando o hasta haciendo muñecos de nieve en los parque de Brooklyn o esquiando en Central Park, mientras que otros aún deciden salir con sus perros a caminar sobre la espesa nieve, lo cierto es que este evento climático es un peligro para las mascotas. Aquí te explico las consideraciones que debes tener en cuenta si tienes perros y gatos en tu casa porque ellos también deben estar incluidos en el plan de emergencia familiar.

¿Por qué este nor’easter es tan peligroso para las mascotas?

Por primera vez en 10 años se activó un aviso por ventisca en la ciudad de Nueva York y las condiciones de viento fuerte y mucha nieve pueden ser muy peligrosas y se esperan más de dos pies de nieve y temperaturas congelantes durante unos cuantos días. Estas condiciones de ráfagas de viento de 40 a 70 mph y nieve intensa son peligrosas para mascotas ya que eso se traduce en hipotermia, congelación de patas y orejas, desorientación en la nieve y exposición a químicos como la sal y los anticongelantes de las calles.

Mascotas deben permanecer dentro de casa durante tormenta nor’easter en el este de EE.UU.

Durante el invierno o el frío extremo, las mascotas deben permanecer dentro de casa y asegurarse de que tengan suficiente comida y agua. En Nueva York, las normas estatales también exigen que los animales tengan refugio adecuado frente al viento y el frío extremo, por lo que dejarlos a la intemperie, atados o sin protección puede considerarse maltrato. Para las familias hispanas, que muchas veces viven en departamentos pequeños o comparten vivienda, esto implica organizarse en grupo para que ningún perrito o gatito quede solo en balcones, patios o azoteas durante la tormenta. Si ves un animal afuera sin refugio, puedes reportarlo a la policía o al control de animales, porque la ley obliga a brindarles protección contra el frío.

Lo mismo señala el condado de Bergen, en Nueva Jersey: nunca dejar a una mascota afuera o atada durante una tormenta, y si hay que ausentarse, confinarla en un área segura dentro de la casa.

En Nueva York, las normas estatales exigen que los animales tengan refugio adecuado frente al viento y el frío extremo. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

El peligro de la sal y el hielo en las calles

Las autoridades de la ciudad de Nueva York recomiendan limpiar las patas del perro al regresar a casa, porque los químicos para derretir el hielo pueden enfermarlos si los lamen. Los veterinarios y organizaciones de bienestar animal advierten que el frío extremo, el hielo y estos productos pueden causar irritación en las almohadillas, heridas y problemas gastrointestinales.

Si necesitas sacar a tu perro para hacer sus necesidades en medio de la tormenta, hazlo por periodos muy cortos, usa correa y evita caminar cerca de ramas caídas, estructuras dañadas o cables en el suelo, que pueden quedar ocultos bajo la nieve.

Cómo mantener a las mascotas seguras durante las tormentas de nieve

Los vientos helados peligrosos y las aceras heladas los afectan, por lo que los expertos tienen una lista de consejos de seguridad para ayudar a mantener a las mascotas seguras durante y después de la tormenta.

Presta atención a los derrames de anticongelante.

Protege las patas del hielo derretido y la sal. Límpialas después de los paseos y considera usar productos derretidores de hielo o botines seguros para mascotas.

Nunca dejes que los perros mastiquen hielo o palitos/ramas caídas.

Limita la exposición durante el frío extremo.

Proporciona un refugio cálido y sin corrientes de aire. Las mascotas que viven al aire libre necesitan un alojamiento aislado con ropa de cama seca y acceso a agua no congelada.

Ten un plan de evacuación incluyendo a dónde ir, cómo transportarlas y qué suministros llevar.

Si tienes que evacuar a un refugio, lleva correa, transportadora, comida y medicación.

Tras la tormenta invernal, la nieve acumulada puede esconder peligros como vidrios, escombros o cables, así que los paseos deben volver a la normalidad de forma gradual y con mucha atención.

Las autoridades de la ciudad de Nueva York recomiendan limpiar las patas del perro al regresar a casa, porque los químicos para derretir el hielo pueden enfermarlos si los lamen. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Refugios pet-friendly en NYC durante la nor’easter 2026

Los centros de evacuación de NYC son todos aptos para mascotas y aparecen en el “Hurricane Evacuation Zone Finder” (maps.nyc.gov/hurricane), que también muestra los centros más cercanos cuando están activos.​

NYC Emergency Management indica que en caso de evacuación por tormenta costera, si no puedes dejar tu mascota con familia o en un kennel, puedes llevarla al centro de evacuación con correa, transportadora, comida y medicación.

Para la nor’easter 2026, el plan de respuesta de la administración Mamdani señala que la información actualizada sobre refugios, warming centers y otros recursos se obtiene llamando al 311 o consultando los kioscos LinkNYC.

