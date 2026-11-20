Los viajes por carretera y avión durante el Thanksgiving 2026 podrían enfrentar complicaciones en varias regiones de Estados Unidos debido a una tormenta atlántica de final de temporada que avanza cerca del sureste del país. Los meteorólogos siguen de cerca la evolución de este sistema, que podría convertirse en una tormenta tropical durante los próximos días y provocar fuertes precipitaciones, ráfagas de viento e inundaciones costeras justo cuando millones de estadounidenses se preparan para reunirse con sus familiares por una de las celebraciones más importantes del año.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), existe un 60% de probabilidades de que el ciclón se convierta en una tormenta tropical durante la próxima semana. El sistema podría adquirir características subtropicales o tropicales mientras se desplaza hacia el norte durante el fin de semana, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos.

La posible formación de esta tormenta genera preocupación porque coincide con uno de los periodos de mayor movimiento de viajeros en EE.UU. La organización American Automobile Association (AAA) estima que más de 81 millones de estadounidenses viajarán durante las vacaciones de Thanksgiving, a partir de principios de la próxima semana.

Virginia, Nueva York, Nueva Jersey y otros estados están entre las zonas que podrían verse afectadas. | Foto por MICHAEL YANOW / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

¿Qué zonas de Estados Unidos podrían verse afectadas por la tormenta tropical?

Las regiones del sureste, el Atlántico central y el noreste de EE.UU. figuran entre las áreas que deben prestar atención a la evolución del sistema meteorológico.

El meteorólogo Ben Knoll, de The Washington Post, explicó que, si la tormenta se forma el sábado cerca de la Costa Espacial de Florida, podría avanzar hacia las Carolinas y provocar fuertes lluvias y vientos el domingo. Posteriormente, el sistema podría desplazarse rápidamente por la costa este hasta el lunes.

De acuerdo con el especialista, las principales zonas que podrían experimentar los efectos de este fenómeno son:

Estado Posibles zonas afectadas Virginia Distintas localidades del estado Washington D. C. Área metropolitana Maryland Zonas cercanas a la costa Delaware Región costera Pensilvania Distintas localidades Nueva Jersey Costa y zonas interiores Nueva York Ciudad y otras localidades Connecticut Región costera Rhode Island Zonas costeras Massachusetts Distintas localidades Vermont Regiones del estado Nuevo Hampshire Distintas localidades Maine Zonas costeras y del interior

Las autoridades de emergencias de Nueva York también emitieron una advertencia ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas compliquen los desplazamientos durante los próximos días.

Sin embargo, el impacto del sistema todavía es incierto. Knoll advirtió que, si la tormenta se fortalece y se desplaza más hacia mar abierto, sus efectos sobre territorio estadounidense podrían ser menores.

Los meteorólogos vigilan un sistema que amenaza con provocar lluvias, fuertes vientos e inundaciones durante Thanksgiving. | Foto por HANDOUT / HAWAII DEPARTMENT OF TRANSPORTATION / AFP

¿Cómo podría afectar la tormenta los viajes por Thanksgiving 2026?

El principal riesgo para quienes tienen previsto viajar durante el Thanksgiving 2026 está relacionado con las condiciones meteorológicas adversas que podrían presentarse a lo largo de la costa este.

El NHC advirtió que, independientemente de cómo evolucione el sistema, existe la posibilidad de que se registren fuertes vientos, oleaje peligroso e inundaciones costeras en algunos tramos de las costas del sureste y del Atlántico central hasta principios de la próxima semana.

Estas condiciones podrían generar dificultades para los desplazamientos por carretera, especialmente en las localidades expuestas a inundaciones y fuertes precipitaciones. También podrían complicar las operaciones aéreas y provocar retrasos o modificaciones en los itinerarios, dependiendo de la intensidad y trayectoria final del sistema.

Si llega a formarse, la tormenta recibirá el nombre de Kyle y se convertirá en el undécimo ciclón con nombre de la temporada atlántica de 2026.