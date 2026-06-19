NUEVA ORLEANS.- Los remanentes de la tormenta tropical Arthur azotaron el jueves parte del sureste de Estados Unidos con fuertes lluvias y viento, destrozando edificios, inundando viviendas y obligando a efectuar rescates acuáticos a lo largo de la costa del golfo de México.

El clima severo también azotó distintas partes de la región centro-norte del país, donde una serie distinta de fuertes tormentas derribó estructuras y dejó a decenas de miles de residentes sin electricidad.

Arthur fue la primera tormenta tropical de la temporada en la cuenca del Atlántico, y aunque se degradó rápidamente en el transcurso de un día desde su formación, el sistema persistente generó condiciones peligrosas en Luisiana y Mississippi. En un condado rural de Luisiana cayeron más de 60 centímetros (2 pies) de lluvia en 48 horas, y la mayor parte de ese aguacero ocurrió el jueves, indicó Donald Jones, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Lake Charles.

El fenómeno inundó al menos 200 viviendas en el condado de Avoyelles, a unos 113 kilómetros (70 millas) al noroeste de la capital del estado, señaló el representante estatal Daryl Deshotel.

Vagones de ferrocarril yacen descarrilados en el depósito de CPKC en Metairie, Luisiana, el jueves 18 de junio de 2026, tras el paso de la tormenta tropical Arthur por la zona. (David Grunfeld/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate vía AP) / David Grunfeld

“Incluso para los estándares de esta región, se trata de una lluvia catastrófica”, expresó Jones.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, señaló en redes sociales el jueves por la noche que un trabajador de una cuadrilla de caminos de un condado en la parte suroeste del estado había muerto mientras ayudaba con las operaciones de limpieza tras la tormenta. No se dio a conocer la causa del fallecimiento.

Treinta viviendas ubicadas cerca de la presa de Anchor Lake, en el sur de Mississippi, estaban siendo evacuadas por precaución debido a temores de que el incremento en el nivel de las aguas pudiera sobrepasar los aliviaderos y comprometer la estructura, apuntó Reeves. Se alentaba a los residentes de la zona a desplazarse a terreno más alto.

Coni Dubois indicó que su casa se inundó con varios centímetros de agua durante la noche en Houma, al suroeste de Nueva Orleans, pero otros miembros de la comunidad sufrieron daños peores. Ha experimentado muchos huracanes y otras tormentas, pero nunca había presenciado truenos y relámpagos como estos.

“Fue increíble, literalmente sonaba como si el infierno se hubiera abierto”, narró Dubois. “Estaba segura de que teníamos un tornado encima. Los relámpagos y los truenos eran tan constantes que toda la casa se mantuvo iluminada como si fuera de día durante unos 20 minutos”.

Esta fotografía, tomada de un video de WCPO-TV, muestra un poste de electricidad dañado por una tormenta, el jueves 18 de junio de 2026, en Florence, Kentucky. (WCPO-TV vía AP)

La Guardia Nacional y funcionarios estatales de vida silvestre trabajaban con equipos de rescate, informaron las autoridades.

Se confirmó un tornado en el condado de Avoyelles, en el centro de Luisiana, y otros tres cerca de Nueva Orleans, indicó el servicio meteorológico.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, declaró el estado de emergencia para algunas zonas afectadas por la tormenta, y la localidad de Cottonport, en el condado de Avoyelles, dijo que suspendería el suministro de agua durante la noche “para administrar nuestros recursos y permitir que nuestro sistema se recupere”. Se instó a los residentes a limitar el consumo de agua y a llenar ollas y otros recipientes antes del corte.

En medio de implacables lluvias en el centro de Luisiana, Cody Coco narró que rescató a trabajadores varados —con el agua hasta la cintura— en un aserradero de cipreses que dirige cerca de su casa en el condado de Avoyelles. Dijo que el agua ha seguido subiendo durante todo el día.

Coco, de 40 años, señaló que también usó un bote para rescatar a cuatro cerdos que tenía en un corral. Un video que compartió en su página de Facebook muestra a los cerdos nadando fuera de su encierro en un torrente de agua turbia. Coco dice que ahora están a salvo en terreno más alto.

“Si los hubiera dejado en el corral, se habrían ahogado”, expresó. “Se alegraron de verme”.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, publicó un video en Facebook donde describió daños relativamente menores en su comunidad y las labores para limpiar. Antes de la tormenta, la policía preparó botes e instaló barricadas en zonas propensas a inundarse. También abrió puntos de distribución de sacos de arena en diversas partes de Luisiana.

Apenas al otro lado del río Mississippi, en Avondale, un tornado destrozó cuatro viviendas, informó Rachel Strassel, portavoz del condado de Jefferson. Dos personas fueron hospitalizadas con lesiones leves y luego dadas de alta.

La región centro-norte de Estados Unidos también lidiaba con daños después de una intensa serie de tormentas.

El miércoles por la noche se reportó un tornado cerca de Effingham, Illinois, a unos 145 kilómetros (90 millas) al sureste de Springfield. Varias personas sufrieron lesiones leves, informaron las autoridades.

Los bomberos se apresuraron a atender viviendas dañadas, estructuras desplomadas, choques de vehículos, líneas eléctricas caídas, fugas de gas y caminos bloqueados, explicó Brant Yochum, jefe de bomberos de Effingham.

El Servicio Meteorológico Nacional en Lincoln, Illinois, confirmó dos tornados, uno de ellos el miércoles con vientos máximos de 186,8 km/h (116 mph) en el área de Charleston. El tornado EF2 arrancó el techo de una vivienda y volcó un camión de carga, hiriendo a una persona.

A unos 110 kilómetros (70 millas) al norte, en Blue Mound, Marla Washburn y su esposo, Todd, se refugiaron en su sótano mientras un presunto tornado atravesaba su vecindario. Podían oír escombros que azotaban su casa, y una escuela al otro lado de la calle perdió el techo, el cual se estrelló contra su vivienda.

“Toda la casa se sacudió”, expresó Washburn en una entrevista telefónica, y agregó que el vecindario parece haber sido presa de un cataclismo.

“Uno no sabe si reír o llorar, pero estamos bien”, expresó. “Y lo miras y dices: ‘Ni siquiera sé por dónde empezar a limpiar’”.