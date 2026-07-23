Ante la llegada de la tormenta tropical Bertha y el riesgo de fuertes lluvias en algunas zonas costeras de Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida, muchos residentes buscan formas rápidas de proteger sus viviendas frente a posibles inundaciones y reducir los daños materiales. Una de las medidas más utilizadas son los sacos de arena, pero expertos en manejo de emergencias advierten que su efectividad depende de cómo se llenen, coloquen y utilicen.

Los especialistas señalan en AccuWeather que los sacos de arena sí pueden ayudar a reducir el impacto de inundaciones menores, especialmente cuando se trata de agua poco profunda y de movimiento lento. Sin embargo, no están diseñados para detener marejadas ciclónicas, inundaciones profundas o corrientes de agua rápidas, situaciones que pueden superar fácilmente estas barreras temporales.

¿Realmente funcionan los sacos de arena contra inundaciones?

Los sacos de arena funcionan principalmente como una herramienta temporal para desviar el agua y reducir su entrada en puntos vulnerables de una vivienda, como puertas, garajes, ventanas bajas, respiraderos y otras aberturas cercanas al suelo.

Según expertos en control de inundaciones, estos elementos pueden ayudar a:

Los sacos de arena pueden ayudar a No son una solución para Desviar agua superficial poco profunda Detener marejadas ciclónicas Reducir el ingreso de agua por puertas y garajes Frenar inundaciones profundas Proteger ventanas y respiraderos bajos Resistir corrientes rápidas Dirigir el agua hacia zonas de drenaje más seguras Reemplazar una orden de evacuación

Las autoridades recuerdan que una pared de sacos de arena nunca debe ser una razón para ignorar una evacuación. Durante una tormenta tropical, el nivel del agua puede aumentar rápidamente y superar cualquier barrera temporal.

Expertos explican que los sacos de arena pueden ayudar, pero solo ante inundaciones menores. | Crédito: Flickr / youngpasta

Cómo llenar correctamente los sacos de arena

Uno de los errores más comunes es llenar demasiado los sacos. Los expertos recomiendan no completarlos por completo, ya que deben tener espacio para adaptarse al terreno.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos recomienda llenar cada saco entre un tercio y la mitad de su capacidad. Esto permite que sean más fáciles de transportar, se acomoden mejor entre sí y reduzcan los espacios por donde podría filtrarse el agua.

Un saco lleno puede pesar entre 30 y 50 libras, por lo que se recomienda utilizar guantes, zapatos cerrados y protección para los ojos durante su manipulación.

Además, si serán apilados, no deben cerrarse demasiado fuerte. Dejar espacio permite que la arena se desplace dentro del saco y ayude a crear una barrera más compacta.

La forma correcta de colocar los sacos de arena

Antes de instalarlos, los expertos recomiendan limpiar el área donde serán colocados y retirar piedras, ramas u otros objetos que puedan impedir que se ajusten bien al suelo.

Los sacos deben colocarse:

De forma horizontal y alineados con la dirección esperada del agua.

Con la abertura doblada hacia la parte inferior del saco.

Superpuestos aproximadamente a la mitad de su longitud.

Presionados para eliminar espacios entre ellos.

Cuando se construyen varias filas, los sacos deben colocarse como si fueran ladrillos, alternando las uniones para evitar canales por donde pueda pasar el agua.

Una torre estrecha de sacos puede volverse inestable. Si la barrera alcanza varios niveles, necesita una base más amplia para soportar la presión del agua.

Una colocación incorrecta de los sacos de arena puede reducir su efectividad durante la tormenta. | Crédito: Flickr /

El plástico puede mejorar la protección

Los expertos advierten que los sacos de arena no son impermeables por sí solos. Para mejorar su funcionamiento, se recomienda utilizar láminas gruesas de plástico u otros materiales resistentes al agua.

En puertas, garajes y ventanas bajas, el plástico funciona como una capa que bloquea el paso del agua, mientras que los sacos de arena ayudan a mantenerlo fijo y cerrar espacios en la parte inferior.

La lámina debe extenderse más allá de los lados de la abertura y quedar debajo de la primera fila de sacos para evitar filtraciones.

Dónde colocar sacos de arena alrededor de una vivienda

Los propietarios deben concentrarse en los puntos más vulnerables de la casa, como:

Puertas exteriores.

Puertas corredizas.

Entradas de garaje.

Ventanas bajas.

Respiraderos cercanos al suelo.

Aberturas de servicios.

Sin embargo, los especialistas aconsejan evitar rodear completamente una vivienda con sacos de arena, salvo que sea recomendado por expertos en inundaciones. Una barrera mal ubicada puede bloquear el drenaje natural y hacer que el agua se acumule junto a la casa o se desvíe hacia otra propiedad.

También es importante no bloquear alcantarillas, canales de drenaje ni rutas de acceso para emergencias.

Alternativas a los sacos de arena

Aunque los sacos de arena son una opción económica, requieren tiempo, esfuerzo y espacio para almacenarlos. Existen otras alternativas para inundaciones menores, aunque ninguna ofrece protección garantizada frente a eventos extremos.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Barreras contra inundaciones llenas de agua: tubos o sistemas modulares que pueden instalarse en entradas y caminos.

tubos o sistemas modulares que pueden instalarse en entradas y caminos. Paneles removibles para puertas o garajes: pueden ofrecer un sellado más ajustado si se instalan correctamente.

pueden ofrecer un sellado más ajustado si se instalan correctamente. Bolsas absorbentes contra inundaciones: pueden ayudar con pequeñas filtraciones, pero no están diseñadas para grandes volúmenes de agua.

pueden ayudar con pequeñas filtraciones, pero no están diseñadas para grandes volúmenes de agua. Láminas plásticas reforzadas: pueden complementar otras barreras.

pueden complementar otras barreras. Fardos de paja: pueden utilizarse para reducir escorrentías superficiales en ciertas áreas rurales, aunque requieren refuerzo.

Los expertos recalcan que ninguna de estas alternativas debe considerarse una protección suficiente frente a marejadas ciclónicas o inundaciones severas.

¿Se pueden reutilizar los sacos de arena después de una tormenta?

Los sacos que solo estuvieron expuestos a lluvia pueden secarse y almacenarse para futuros usos. Deben guardarse en un lugar seco, protegido del sol y de la humedad para evitar que desarrollen moho o se deterioren.

En cambio, los sacos que tuvieron contacto con agua de inundación deben tratarse con precaución, ya que el agua puede contener contaminantes como aguas residuales, combustibles, pesticidas, bacterias y residuos animales.

Para manipularlos se recomienda usar guantes, ropa protectora y calzado cerrado. Además, la arena contaminada no debe reutilizarse en jardines, huertos, áreas infantiles o espacios donde tengan contacto frecuente personas y mascotas.

Las autoridades locales suelen establecer instrucciones específicas para la eliminación de estos materiales después de una tormenta.

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