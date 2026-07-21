La tormenta tropical Bertha continúa fortaleciéndose mientras avanza lentamente por el norte del Golfo de México, donde mantiene bajo amenaza a comunidades costeras de Florida, Alabama, Mississippi y Louisiana. El sistema, que se formó el lunes en el noreste del Golfo, es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico 2026 y podría provocar varios días de lluvias intensas, fuertes vientos y marejada ciclónica.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), la tormenta se ubicaba la mañana del martes a unos 100 millas al sur del este del Panhandle de Florida, con vientos máximos sostenidos de 50 mph y desplazándose hacia el noroeste a apenas 2 mph.

Para conocer con mayor precisión su intensidad, la NOAA envió un avión Hurricane Hunter para recopilar información dentro del ciclón. Los meteorólogos prevén que Bertha continúe como tormenta tropical y permanezca muy por debajo de la intensidad de un huracán.

Florida, Alabama, Mississippi y Louisiana permanecen bajo alertas por fuertes lluvias y vientos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Alertas por lluvias, vientos y marejada ciclónica

Según Fox Weather, las advertencias por tormenta tropical permanecen vigentes desde la frontera entre Alabama y Florida hasta la parroquia de Jefferson-Plaquemines, en Louisiana, donde podrían registrarse condiciones de tormenta durante las próximas 36 horas.

Además, existe una vigilancia por marejada ciclónica desde la frontera entre Alabama y Florida hasta la desembocadura del río Mississippi, con la posibilidad de inundaciones peligrosas por el aumento del nivel del mar.

El NHC estima que la marejada podría alcanzar entre 2 y 4 pies en algunos sectores, mientras que en otras zonas costeras se esperan elevaciones de entre 1 y 3 pies.

Chevron activa su plan de emergencia

Como medida preventiva, la empresa de energía y petróleo Chevron informó que suspendió parte de sus operaciones en el Golfo de México. La compañía cerró temporalmente la producción en su instalación Petronius y trasladó a tierra firme a los trabajadores relacionados con esa plataforma.

“También estamos trasladando al personal no esencial de nuestras plataformas Tubular Bells y Blind Faith. En nuestras instalaciones en tierra estamos siguiendo nuestros procedimientos de preparación para tormentas y prestando mucha atención al pronóstico y la trayectoria del sistema”, señaló Chevron en un comunicado enviado al medio citado.

Chevron suspendió parte de sus operaciones y evacuó personal de algunas plataformas como medida preventiva. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Hacia dónde se dirige la tormenta tropical Bertha?

Según el NHC, Bertha continuará desplazándose lentamente hacia el noroeste a lo largo de la costa norte del Golfo durante los próximos días.

Aunque los modelos meteorológicos ahora coinciden más sobre su trayectoria, todavía existe incertidumbre respecto al punto exacto donde tocará tierra.

El pronóstico actual indica un posible impacto en el sureste de Louisiana durante el miércoles, aunque también existe la posibilidad de que llegue más cerca de la costa de Alabama.

Lluvias intensas podrían provocar inundaciones repentinas

Los expertos advierten que la mayor parte de las precipitaciones se concentrará sobre el lado sur del sistema, principalmente frente a la costa; sin embargo, el Panhandle de Florida, Alabama, Mississippi y Louisiana también recibirán aguaceros breves pero muy intensos que podrían generar inundaciones repentinas en zonas bajas.

Se esperan acumulados de lluvia de 2 a 4 pulgadas hasta mediados de semana, aunque algunas áreas podrían registrar cantidades superiores.

Los meteorólogos prevén acumulados de hasta 4 pulgadas de lluvia y riesgo de inundaciones repentinas durante los próximos días. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Recomendaciones para los residentes

Ante la amenaza de inundaciones y condiciones meteorológicas adversas, las autoridades recomiendan a los residentes en las zonas bajo alerta mantenerse informados a través de los canales oficiales y tener listos sus planes de emergencia.

La lentitud en el desplazamiento de Bertha podría prolongar los efectos de las precipitaciones en la región, por lo que se recomienda evitar zonas bajas y seguir estrictamente cualquier orden de evacuación preventiva que pueda emitirse en las próximas horas.