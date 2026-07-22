La tormenta tropical Bertha está generando problemas en el tráfico aéreo de Estados Unidos y los efectos ya se sienten en California. Durante la mañana del miércoles, varios vuelos con origen o destino en los aeropuertos de Los Ángeles y San Francisco registraron retrasos debido a las alteraciones que provoca el sistema meteorológico en la costa del Golfo.

De acuerdo con el mapa “Misery Map” de FlightAware, entre las 7:00 y las 11:00 a.m. se reportó un importante número de vuelos afectados. Aunque Bertha no tocará territorio californiano, las conexiones aéreas con otros estados provocaron demoras en distintas terminales.

Aeropuertos de California, como Los Ángeles y San Francisco, registran retrasos debido a las interrupciones en rutas nacionales. (Foto: Flight Aware)

Los aeropuertos de California que presentan retrasos

Los datos muestran que alrededor de 28 vuelos del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y otras terminales cercanas fueron catalogados con la etiqueta “Misery”, utilizada para identificar retrasos o cancelaciones. En el área de la Bahía de San Francisco, al menos 22 vuelos sufrieron demoras y dos fueron cancelados.

Sin embargo, el mayor impacto se registra en Texas. Los aeropuertos Dallas-Fort Worth y Dallas Love Field concentran más de 80 vuelos con retrasos o cancelaciones, convirtiéndose en los puntos más complicados del país durante esta jornada.

Los mayores problemas se concentran en Texas y la costa del Golfo, donde el fenómeno traerá lluvias intensas, vientos y posibles inundaciones. (Foto: Freepik)

Bertha avanza hacia Luisiana con lluvias y fuertes vientos

Según el New York Post, las autoridades meteorológicas advirtieron que la tormenta tropical podría tocar tierra la noche del miércoles en una zona costera poco poblada del sureste de Luisiana, cerca de Nueva Orleans.

El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Michael Buchanan, explicó que el principal riesgo será la fuerza del viento.

Durante las primeras horas del miércoles, Bertha se ubicaba a unos 145 kilómetros al oeste-suroeste de Panama City, Florida, y a aproximadamente 120 kilómetros al este de la desembocadura del río Misisipi.

El Centro Nacional de Huracanes informó que el sistema avanzaba hacia el oeste a 6 millas por hora, con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora.

Las autoridades mantienen alertas activas desde Florida hasta Luisiana. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Alertas activas y riesgo de inundaciones

Existe una advertencia de tormenta tropical desde la zona entre los condados de Bay y Gulf, en Florida, hasta Morgan City, en Luisiana, incluyendo el área metropolitana de Nueva Orleans y el lago Pontchartrain.

Los especialistas prevén marejadas de hasta 4 pies en algunos sectores de Luisiana y acumulaciones de lluvia de entre 2 y 4 pulgadas desde el oeste de Florida hasta la costa sur de Luisiana. En puntos aislados podrían registrarse precipitaciones más intensas, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas en áreas urbanas.

Aunque Bertha perdería fuerza al avanzar hacia Texas, sus efectos continuarán alterando el transporte aéreo en distintas regiones del país, incluidos los vuelos que conectan con California.