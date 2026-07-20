El inicio de la semana traerá un cambio en el tiempo para el Área de la Bahía de San Francisco. Durante la mañana del lunes podrían registrarse lluvias ligeras y lloviznas en distintos puntos de la región, especialmente cerca de la costa y en el North Bay, mientras que la nubosidad y la humedad serán protagonistas durante gran parte del día.

El responsable de este patrón meteorológico es la tormenta tropical Elida, ubicada a más de 600 millas al suroeste de San Francisco. Aunque el sistema continúa debilitándose y perdería sus características tropicales para el martes, todavía impulsa una gran cantidad de humedad hacia California. Esto favorecerá la presencia de nubes, lluvias dispersas y un ambiente inusualmente húmedo para esta época del año.

Según San Francisco Chronicle, los meteorólogos indican que el North Bay tiene la mayor probabilidad de registrar precipitaciones medibles durante la mañana del lunes, aunque en la mayoría de los casos las cantidades serían inferiores a una décima de pulgada.

Conforme avance el día, podrían aparecer algunos claros en los valles interiores, mientras que ciudades como San Francisco, Oakland y gran parte de la península permanecerán mayormente nubladas.

Se esperan lluvias ligeras, abundante nubosidad y un ambiente mucho más húmedo de lo habitual. (Foto: APU GOMES / AFP)

El ambiente será más cálido y tropical de lo habitual

Además de las nubes, uno de los cambios más notorios será el incremento de la humedad. Con temperaturas entre los 70 y 80 grados Fahrenheit y puntos de rocío cercanos a los 60 grados, la sensación será mucho más bochornosa de lo acostumbrado durante el verano. Incluso no se descarta que vuelvan a desarrollarse algunos chubascos durante la tarde o la noche.

Para el martes, los remanentes de Elida seguirán desplazándose sobre el océano Pacífico, pero continuarán enviando humedad hacia el norte de California. Esta configuración aumentará las probabilidades de lluvias, tormentas eléctricas y relámpagos tanto en el Área de la Bahía como en el norte del estado y la Sierra Nevada, donde la NOAA advirtió sobre un ligero riesgo de lluvias intensas debido a tormentas de lento desplazamiento.

En cuanto al pronóstico por zonas, San Francisco, East Bay, la Península y la costa podrían registrar lluvias aisladas durante la mañana antes de que predominen las nubes el resto del día.

El North Bay concentra la mejor posibilidad de acumulaciones de lluvia, mientras que South Bay y Santa Cruz tendrán un ambiente cálido, húmedo y con posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente en las zonas montañosas.

Para el martes también aumenta el riesgo de tormentas eléctricas en el norte de California y la Sierra Nevada. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Cómo será el clima en California esta semana

A continuación, revisa los pronósticos del clima en California para la semana, basado en los reportes meteorológicos de The Weather Channel: