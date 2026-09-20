Una nueva tormenta tropical se formó en el Atlántico, aunque por ahora no representa una amenaza importante para Estados Unidos. Se trata de Fay, un sistema que se encuentra mar adentro y que, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), presenta actualmente poco riesgo para la vida y las propiedades.

En la mañana del 20 de septiembre, Fay registraba vientos sostenidos de 45 mph y se encontraba aproximadamente a 450 millas al suroeste de las Azores.

El sistema avanzaba hacia el norte-noreste a unas 5 mph y estaba a cerca de 2,000 millas de Washington D.C. Fay es la sexta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026.

Por el momento, no se han registrado huracanes que hayan tocado tierra en la costa atlántica de Estados Unidos durante esta temporada. El pronóstico del NHC indica que Fay no tendría una evolución significativa y que las condiciones ambientales desfavorables limitarán su desarrollo.

“Es probable que Fay se convierta en una baja remanente el martes y se disipe para finales de la semana, ya que se espera que permanezca en condiciones ambientales desfavorables”, señaló el Centro Nacional de Huracanes en su discusión de pronóstico.

El Centro Nacional de Huracanes prevé que Fay pierda fuerza y se disipe antes de terminar la semana. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El Niño influye en la actividad del Atlántico

La formación de Fay ocurre mientras continúa el fenómeno de El Niño, un patrón climático que también puede influir en la actividad de los ciclones tropicales.

Aunque El Niño se origina en el océano Pacífico, los vientos de gran altura asociados con sus temperaturas oceánicas pueden atravesar Estados Unidos y dificultar la formación de huracanes en el Atlántico, de acuerdo con la NOAA.

Las mismas condiciones de El Niño que tienden a limitar la formación de huracanes en el Atlántico pueden favorecer una mayor actividad de estos sistemas en el Pacífico. En esa región se encuentra la tormenta tropical Odalys, frente a la costa occidental del sur de México, que tenía vientos sostenidos de 40 mph y se desplazaba hacia el noroeste.

El NHC prevé que Odalys alcance la categoría de huracán el lunes 21 de septiembre. Por ahora, el sistema tampoco representa un riesgo para vidas o propiedades y avanzaba hacia el noroeste a unas 8 mph.

La temporada oficial de huracanes del Atlántico comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Según la NOAA, alrededor del 97% de la actividad de ciclones tropicales ocurre durante este periodo, aunque también pueden formarse tormentas fuera de esas fechas.

La formación de Fay ocurre mientras continúa el fenómeno de El Niño. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué es el niño y cómo afectará al clima de EE. UU.

El Niño es un fenómeno climático natural que se produce cuando las temperaturas del océano Pacífico ecuatorial suben por encima del promedio, alterando los patrones atmosféricos globales.

La NOAA señaló en junio que las condiciones de El Niño estaban presentes y se esperaba que se intensificaran hacia el invierno del hemisferio norte 2026-27, con más de 90% de probabilidad de que se convierta en un evento muy fuerte y 75% de que sea el más intenso desde 1950.

Para EE.UU., la NOAA prevé temperaturas superiores a lo normal entre octubre y diciembre en amplias zonas del país, al oeste de las Rocosas y al este del Mississippi, aunque el vórtice polar podría traer episodios de aire ártico.

Se espera que El Niño persista con casi total certeza hasta comienzos de 2027 y con 97% de probabilidad hasta la primavera de ese año.