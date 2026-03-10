Las autoridades meteorológicas han lanzado una advertencia clara para los residentes de Chicago: este es un día para estar atentos al clima. Un potente sistema de tormentas avanza sobre las Grandes Llanuras y el Medio Oeste de Estados Unidos, y sus efectos se sentirán con fuerza en el área metropolitana durante la tarde y la noche. Los pronósticos indican que podrían presentarse múltiples peligros al mismo tiempo, incluyendo granizo de gran tamaño, vientos intensos capaces de causar daños y hasta tornados aislados. Además, existe riesgo de lluvias localmente fuertes que podrían generar inundaciones en algunas zonas. Los meteorólogos señalan que el periodo más crítico comenzará hacia el final de la tarde y se extenderá durante la noche e incluso hasta la madrugada.

Las zonas con mayor riesgo de tormentas

El sistema de tormentas podría impactar a distintas partes del área de Chicago de manera desigual.

Al sur de la autopista I-90: se mantiene una alerta por posibles inundaciones debido a lluvias intensas que podrían acumularse rápidamente.

Al sur de la autopista I-80: es la zona donde los meteorólogos advierten el mayor riesgo de tornados , incluso con la posibilidad de que algunos sean más fuertes.

Condados del extremo sur del área: las temperaturas podrían acercarse a los 80 °F , lo que favorece la formación de tormentas más intensas.

Zonas del norte y cercanas al lago Michigan: el ambiente será mucho más frío, con temperaturas en los 30 °F, lo que generará un fuerte contraste térmico.

Ese contraste entre aire cálido y frío será clave para el desarrollo de tormentas severas. El límite entre ambas masas de aire podría convertirse en el punto donde se formen las tormentas más peligrosas, especialmente justo al sur de ese frente.

Meteorólogos advierten que Chicago podría enfrentar lluvias intensas y clima severo durante la noche. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

El momento más peligroso del día

Los expertos indican que las tormentas más fuertes podrían desarrollarse desde el final de la tarde hasta la madrugada, con actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento potencialmente dañinas. Incluso durante las primeras horas del día siguiente todavía podrían registrarse tormentas eléctricas aisladas en la región.

Qué pasará después de las tormentas

Tras el paso del sistema, el clima seguirá inestable por un tiempo en Chicago. El miércoles por la mañana continuarán los chubascos, con temperaturas en los 40 °F, aunque la lluvia debería disminuir hacia el final del día. Luego llegará un periodo de clima más fresco, con temperaturas típicas de la temporada.

El jueves se espera una jornada relativamente tranquila con máximas cercanas a los 40 °F. Sin embargo, durante la noche podrían regresar la lluvia y los vientos fuertes, prolongándose hasta la mañana del viernes.

Autoridades recomiendan a los residentes de Chicago mantenerse atentos a las alertas por tormentas en las próximas horas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini'

Un fin de semana con cambios

El sábado se perfila mayormente seco, lo que favorecería actividades al aire libre en el centro de la ciudad. No obstante, la lluvia volvería durante la noche y el domingo podría mezclarse con algo de nieve a medida que aire mucho más frío se instale en la región. Para el lunes, los meteorólogos anticipan un ambiente bastante frío, con temperaturas máximas cerca del punto de congelación.

