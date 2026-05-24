Las implacables tormentas continúan afectando gran parte del sur de Estados Unidos durante este fin de semana del Día de los Caídos, dejando inundaciones repentinas en estados como Texas, Luisiana y Misisipi; sin embargo, el peligro todavía no termina. Los meteorólogos advierten que las lluvias seguirán aumentando en los próximos días, elevando aún más el riesgo de nuevas inundaciones en varias comunidades.

Según Fox Weather, el riesgo de inundaciones repentinas permanece en nivel 2 de 4 hasta el miércoles en algunas partes de la región, dejando a cerca de 20 millones de personas bajo amenaza de fuertes lluvias.

Tan solo el viernes, cerca de Mobile, cayeron más de 15 centímetros de agua, lo que provocó que el arroyo Bayou Sara, en Saraland, alcanzara niveles importantes de inundación.

Las lluvias recientes también dejaron acumulados superiores a las 7 pulgadas en localidades como Sinton, Freeport, Winona y Collinsville.

Las lluvias más intensas afectan principalmente a Texas, Luisiana y Misisipi, donde algunas zonas ya acumulan más de 7 pulgadas de agua. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Todo esto ocurre debido a una intensa masa de humedad tropical que avanza desde el Golfo de América hacia el norte y que continúa interactuando con sistemas atmosféricos de movimiento lento y un frente estacionario.

Los expertos indican que varias tormentas pasarán repetidamente por las mismas zonas, lo que podría dejar entre 3 y 5 pulgadas de lluvia desde el este de Texas hasta Luisiana y Misisipi hasta el viernes. Además, algunas áreas podrían recibir acumulados mucho mayores, de entre 5 y 8 pulgadas o más, especialmente desde la frontera entre Texas y Luisiana hasta el sur de Misisipi.

Las ciudades ubicadas en el corredor más afectado incluyen Houston y Nueva Orleans, donde se esperan las precipitaciones más intensas.

Ciudades como Houston, Nueva Orleans, Austin y San Antonio permanecen bajo vigilancia por posibles inundaciones. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El Centro de Pronósticos Fox explicó que muchas zonas de la costa del Golfo ya registran lluvias muy por encima del promedio de mayo, dejando los suelos completamente saturados y aumentando el peligro de inundaciones repentinas con cualquier tormenta adicional.

Debido a esta situación, las autoridades mantienen alertas por inundaciones desde el sureste de Texas hasta el sur de Luisiana.

También existe un riesgo elevado en ciudades como San Antonio, Austin y Houston, mientras que en toda la región sur se esperan acumulados generalizados de entre 3 y 5 pulgadas de lluvia hasta el viernes.

Por qué llueve tanto en el sur de EE. UU

Las intensas lluvias que están golpeando el sur de Estados Unidos se deben a una combinación de factores atmosféricos y oceánicos altamente inestables. Actualmente, una densa masas de humedad sube desde el Golfo de México choca con frentes atmosféricos de movimiento lento, lo que genera tormentas repetitivas sobre las mismas áreas. Esto causa el fenómeno de “entrenamiento”, donde las lluvias no dan tregua a suelos que ya están saturados, provocando inundaciones inmediatas en Texas, Luisiana y Misisipi.

Este patrón se intensifica por el fenómeno de El Niño y el calentamiento inusual de los océanos, que empujan la corriente en chorro hacia el sur de EE. UU., actuando como una “autopista” de tormentas que inyecta energía constante hacia la costa del Golfo durante este fin de semana.

Para seguir los reportes en tiempo real y la evolución del pronóstico, puedes consultar la cobertura meteorológica especial de The Washington Post y los detalles de las alertas emitidas por Newsweek.

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