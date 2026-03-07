Un periodo activo de tormentas eléctricas se prepara para impactar el centro de Estados Unidos durante varios días, con condiciones que podrían generar fenómenos meteorológicos severos, incluidos tornados. Meteorólogos advierten que el riesgo no solo se presentará durante el día, sino también en horas de la noche, un momento especialmente peligroso porque muchas personas duermen y tienen menos tiempo para reaccionar ante alertas. Ante este escenario, autoridades y expertos recomiendan a residentes, viajeros y conductores mantenerse atentos a los reportes del clima, ya que las tormentas podrían provocar fuertes ráfagas de viento, granizo e inundaciones repentinas en distintas regiones del país.

Según especialistas de AccuWeather, uno de los factores clave detrás de este episodio de clima severo es la presencia de vientos intensos en diferentes niveles de la atmósfera, lo que puede aportar energía adicional a las tormentas. El meteorólogo Bernie Rayno explicó que estos vientos en las capas bajas y medias de la atmósfera estarán presentes al menos hasta el viernes por la noche, favoreciendo el desarrollo de tormentas más potentes.

Dos zonas con mayor riesgo de tormentas severas

Para el sábado por la tarde y noche, el riesgo de tormentas fuertes se dividirá principalmente en dos grandes zonas.

La primera se ubicará en el norte y abarcará partes de:

Ohio

Pennsylvania (oeste)

New York (oeste y centro)

Michigan (sureste)

West Virginia (algunas zonas)

Kentucky (norte)

Indiana (este)

En esta región también podrían verse afectadas áreas del suroeste de Ontario, en Canadá. Para algunas de estas zonas, se trataría del primer episodio significativo de clima severo del año, con posibles ráfagas de viento intensas, granizo y lluvias torrenciales breves que podrían provocar inundaciones urbanas. También existe la posibilidad de algunos tornados aislados.

Meteorólogos advierten que el clima severo en EE.UU. podría extenderse durante varios días e incluso continuar durante la noche. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Otra zona de tormentas en el sur

La segunda área de mayor actividad se ubicará más al sur, desde partes de Tennessee hasta el sur de Texas.

Entre las ciudades que podrían experimentar tormentas intensas se encuentran:

Houston

Dallas

Austin

San Antonio

Shreveport

Little Rock

Memphis

Jackson

En esta zona también se esperan ráfagas fuertes, granizo e inundaciones repentinas. De acuerdo con las previsiones, algunas ráfagas podrían alcanzar los 75 millas por hora, una velocidad comparable a la de un huracán.

Además, el riesgo de tormentas severas podría extenderse varias horas después del atardecer, lo que incrementa el peligro para las comunidades afectadas.

Domingo y lunes: las tormentas bajarán de intensidad

Entre el domingo y el lunes, los meteorólogos anticipan que la actividad tormentosa disminuirá en intensidad. Algunas tormentas aún podrían registrarse en partes de Texas, Florida, Georgia y las Carolinas, pero la mayoría no alcanzaría niveles severos.

Durante este periodo, el principal problema podría ser la lluvia intensa, que en algunos casos podría provocar inundaciones localizadas, especialmente en sectores de Texas y Louisiana.

Autoridades piden a residentes y viajeros mantenerse informados ante el avance de tormentas peligrosas en el centro de EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

El riesgo de tornados podría regresar a mitad de semana

Los meteorólogos advierten que el peligro no termina allí. Para el martes y miércoles de la próxima semana, se espera un nuevo episodio de tormentas severas, que podría incluir múltiples tornados en partes del centro y sureste del país.

La evolución exacta de este sistema dependerá de cómo se desplace una tormenta que se desarrollará durante el fin de semana en el suroeste de EE.UU. y el noroeste de México. Si el sistema avanza más lentamente, el clima severo podría retrasarse o desplazarse hacia el oeste; si se mueve más rápido, el riesgo podría propagarse hacia el este con mayor rapidez.

Los expertos señalan que la combinación de vientos en la corriente en chorro, aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México y un sistema de tormentas intenso podría desencadenar el primer gran episodio de clima severo del año en partes del centro-sur y sureste de EE.UU.

Ante este panorama, los especialistas recomiendan seguir de cerca los pronósticos y alertas meteorológicas, especialmente durante la noche, cuando los tornados pueden resultar más peligrosos y difíciles de detectar.

