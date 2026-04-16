En estos días, viajar por aire en los Estados Unidos significa un dolor de cabeza debido a la presencia de tormentas que está afectando en distintas regiones del país . La baja visibilidad y las condiciones climáticas obligaron a ciertos aeropuertos en modificar sus operaciones, ya que están presentando inconvenientes; aunque ya se están registrando retrasos y cancelaciones, se prevé que el panorama se vuelva más crítico. Por esa razón, quiero revelarte qué terminales están registrando complicaciones y qué debes tener en cuenta para los próximos días sobre este evento meteorológico.

Este jueves 16 de abril, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) señaló que este mal tiempo ha ocasionado retrasos y posibles cancelaciones en decenas de vuelos nacionales, afectando considerablemente la operatividad en ciertos estados de EE.UU.

Este evento meteorológico corresponde al traslado de un frente frío seco que ha traído consigo ventosas y temperaturas ligeramente más frescas, perjudicando notoriamente a las regiones norte y oeste del país, así explicó la meteoróloga Jennifer Trotchie.

A causa de estas tormentas, muchos pasajeros han visto que sus vuelos han sido retrasados. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

En qué estados sus aeropuertos modificaron su operatividad por estas tormentas

El reciente reporte de tráfico aéreo otorgado por la FAA, advierte que las operaciones en Boston podrían verse demoradas debido a la escasa visibilidad y la nubosidad baja, mientras que se prevén vientos de gran intensidad para las terminales aéreas de Las Vegas y la zona de Nueva York.

Eso no sería lo único; se pronostican tormentas eléctricas en Detroit y en la ciudad de Chicago, las cuales provocarían retrasos y dificultades en los itinerarios de los vuelos programados.

Por lo tanto, en caso residas en una de estas áreas y estés a punto de realizar un viaje en estos días, deberás prepararte ante posibles retrasos o cancelaciones. Para una mejor prevención, comunícate en la agencia de vuelos donde compraste tu pasaje.

Es posible que los aeropuertos de Nueva York podrían retrasas o cancelar sus vuelos para la presente semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cuál es el panorama aéreo en los próximos días

Los pronósticos meteorológicos indican que cualquier viajero puede experimentar complicaciones tanto en sus aeropuertos de salida como en su retorno al país. Es más, se anticipa una amenaza climática en las zonas de las llanuras, mientras que para este viernes 17 de abril es posible que las lluvias se extiendan hacia las regiones del noreste y el Medio Oeste .

Para el cierre de la presente semana, se prevé que en las llanuras del sur existan tormentas severas, al tiempo que el noreste del Pacífico se prepara para la llegada de lluvias provocadas por un sistemas meteorológico adicional.

Pese a este mal tiempo, en la ciudad de Augusta registraría condiciones climáticas favorables, con mañanas frescas, tardes cálidas y ráfagas menores de 20 millas por hora.

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