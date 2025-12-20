Aquellas personas que residen en California deben prestar total atención a los últimos pronósticos climáticos: se prevé un sistema de tormentas invernales en distintas localidades del estado durante la Nochebuena y Navidad . La advertencia genera preocupación, ya que traería condiciones climáticas peligrosas.

Según Yara Lasanta, meteoróloga de Univisión Los Angeles, se trataría de un evento poco usual que se está originando en el Pacífico, cerca de las Islas Marshalls, y se está trasladando con cierta rapidez al mencionado estado.

Por lo tanto, la experta en climatología prevé que los efectos de las tormentas se presenciarían durante el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, lo que ocasionaría que los ciudadanos de esta región puedan pasar una pésima festividad navideña.

Es poco probable la presencia de nieve durante la Navidad en California. (Foto: Damian Dovarganes / AP) / Damian Dovarganes

Por qué este sistema de tormentas en California genera preocupación

Este fuerte sistema de tormentas trae consigo lluvias intensas y fuertes ráfagas con velocidades que alcanzarían hasta los 96 km/h en las diversas zonas de California. Estas condiciones climáticas serían suficientes para provocar inundaciones generalizadas.

Es más, existe un alto riesgo de deslaves y flujos de lodo en las áreas de Eaton y Palisades, afectadas recientemente por incendios. Ante ello, Lasanta recomienda a los residentes en tomar las precauciones necesarias, tales como colocar sacos de arena en los exteriores de sus hogares.

Fuertes vientos e intensas lluvias se registrarán en California durante la Navidad. (Foto: Damian Dovarganes / AP) / Damian Dovarganes

Respecto al área de la Bahía de San Francisco, que comprende grandes ciudades como San José, San Francisco, Oakland, entre otros, resultaría afectada con caída de árboles, postes y líneas eléctricas, debido a la vientos fuertes que se podrían registrar desde el 23 de diciembre.

¿Y se presenciará nieve en esta región? Para la especialista en meteorología, las precipitaciones sólidas se mantendrán exclusivamente en zonas que superen los 7,000 pies de altura. Sin embargo, se prevé que las acumulaciones sean mínimas.

