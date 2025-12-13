En gran parte de Estados Unidos, los residentes están experimentando las duras condiciones climáticas. Recientemente, se prevé que las tormentas invernales se harán presentes en distintas regiones de este país, trayendo consigo acumulaciones de nieve que superarían las 4 pulgadas y temperaturas bajas. A continuación, sabrás si tu estado está en la ruta para que tomes las precauciones necesarias.

Es importante mencionarte que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió sobre un avance rápido a lo largo del fin de semana, impulsado por un frente frío ártico.

Se espera que la nevada comience su recorrido desde las Llanuras del Norte y el Medio Oeste durante este sábado 13 de diciembre, alcanzando posteriormente el valle de Ohio y extendiéndose hacia los Apalaches centrales en las horas de la noche.

Este fenómeno meteorológico ha generado alerta entre los climatólogos, ya que impactaría considerablemente a las regiones que ya cuentan con nevadas. Además, este evento traerá consigo la primera experiencia de nevada para los residentes de varias ciudades.

La tormenta invernal traerá acumulaciones de nieve que superarán las 4 pulgadas. (Crédito: HANDOUT / THE OFFICE OF GOVERNOR KATHY HOCHUL / AFP) / HANDOUT / THE OFFICE OF GOVERNOR KATHY HOCHUL

Qué estados experimentarán grandes acumulaciones de nieve durante este fin de semana

El pasado viernes 12 de diciembre, el Centro de Predicciones Meteorológicas del NWS alertó sobre la presencia de acumulaciones que excederían las 4 pulgadas en áreas situadas en el Medio Oeste y Noreste. Entre los estados que tienen, al menos, una mínima probabilidad de experimentar nieve durante el sábado 13 y domingo 14 de diciembre son:

Minnesota

Las Dakotas (Dakota del Norte y Dakota del Sur)

Wyoming

Nebraska

Iowa

Misuri

Illinois

Indiana

Michigan

Wisconsin

Ohio

Kentucky

Virginia

Virginia Occidental

Maryland

Pensilvania

Delaware

Nueva Jersey

Massachusetts

Connecticut

Rhode Island

Vermont

Nuevo Hampshire

Maine

La agencia también especificó que las ciudades con mayores probabilidades de presenciar nieve durante este fin de semana son Indianápolis y Columbus, con un 72%. Respecto a la ciudad de Nueva York, sus residentes visualizarían más de 10 centímetros de nieve.

Estas son las ciudades y sus porcentajes respecto a las probabilidades de nieve que experimentarían este fin de semana. (Crédito: NWS)

Cuáles son los ciudades grandes de EE.UU. que más nieve reciben cada invierno

De acuerdo a los datos otorgados por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), las ciudades grandes que presentan grandes acumulaciones de nieve cada invierno están situadas al Noreste y en el cinturón de los Grandes Lagos. Entre los principales son:

Rochester (Nueva York): 102 pulgadas.

102 pulgadas. Buffalo (Nueva York): 95 pulgadas.

95 pulgadas. Grand Rapids (Michigan): 77 pulgadas.

77 pulgadas. Cleveland (Ohio): 63 pulgadas

63 pulgadas Salt Lake City (Utah): 51 pulgadas.

51 pulgadas. Hartford (Connecticut): 51 pulgadas.

51 pulgadas. Minneapolis (Minnesota): 51 pulgadas.

51 pulgadas. Boston (Massachusetts): 49 pulgadas.

49 pulgadas. Denver (Colorado): 49 pulgadas.

