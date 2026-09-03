El clima en Estados Unidos mantiene en alerta a millones de personas ante los cambios que podrían registrarse en los próximos días. Tras el paso de Edouard, ahora degradado a depresión tropical, persiste el riesgo de lluvias intensas e inundaciones repentinas en zonas de Texas, mientras que otras regiones del país podrían enfrentar tormentas, ráfagas de viento y caída aislada de granizo. Para que puedas tomar precauciones, te contamos cuál es el pronóstico para el jueves 3 y viernes 4 de septiembre de 2026.

Las condiciones más peligrosas incluyen aguaceros intensos, ráfagas capaces de derribar ramas o afectar el servicio eléctrico y posible caída de granizo (Foto: Pexels / Imagen referencial) / Emanuele Rajmondo

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN EE.UU. PARA EL JUEVES 3 Y VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Ante la duda de muchas personas sobre si habrá lluvias, tormentas y posible granizo en distintas regiones de Estados Unidos, el pronóstico indica que sí podrían presentarse condiciones de tiempo severo. El patrón más activo se concentrará el jueves 3 y viernes 4 de septiembre entre el Alto Medio Oeste, el valle superior del Ohio y parte del Atlántico Medio. Para el viernes, la amenaza de tormentas se desplazaría hacia el sur y el este, según el National Weather Service.

¿Cómo será el clima este jueves 3 de septiembre?

El riesgo más importante de tormentas severas se prevé en dos corredores:

Zona Condiciones previstas Riesgos principales Valle del Río Rojo de Dakota del Norte y Minnesota, extendiéndose al Alto Medio Oeste Tormentas fuertes a severas, sobre todo de la tarde a la noche Granizo grande -incluso de más de 2 pulgadas-, ráfagas potencialmente superiores a 75 mph, lluvia intensa y posibilidad aislada de tornados. Valle superior del Ohio hacia el Atlántico Medio Tormentas dispersas a lo largo de un frente frío Vientos dañinos, aguaceros intensos y riesgo de inundaciones puntuales; el granizo sería más aislado que en el Alto Medio Oeste.

forecast. Corredor de Filadelfia a Nueva York Chubascos y tormenta durante la tarde o noche Lluvias fuertes, ráfagas de viento y granizo aislado; también podría haber problemas localizados de inundación.

En términos geográficos, las áreas que podrían verse involucradas incluyen partes de Dakota del Norte, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Ohio, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Maryland, Delaware, Virginia y Washington, D.C. El mayor potencial de granizo grande está en el norte del Medio Oeste, particularmente en el entorno de Dakota del Norte, Minnesota y sectores de Wisconsin.

¿Cómo será el clima este viernes 4 de septiembre?

Para el viernes, el sistema y el frente frío avanzarían hacia el sur en el este del país. La amenaza de tormentas fuertes se enfocaría en sectores del sur de Virginia, Virginia Occidental y Carolina del Norte, se lee en The Weather Channel.

El riesgo dominante sería de ráfagas de viento dañinas y lluvia intensa.

En partes del Medio Oeste todavía podrían formarse tormentas aisladas capaces de generar vientos fuertes y granizo grande durante la tarde y la noche.

No se descartan acumulados de lluvia capaces de provocar inundaciones repentinas en sitios donde las tormentas pasen repetidamente por la misma zona.

¿Y el granizo?

Hay posibilidad de granizo, pero no con la misma intensidad en todas las regiones:

Mayor riesgo: valle del Río Rojo de Dakota del Norte y Minnesota, además de partes del Alto Medio Oeste. El pronóstico contempla granizo de gran tamaño, incluso piedras superiores a 2 pulgadas en los focos de tormentas más intensas.

valle del Río Rojo de Dakota del Norte y Minnesota, además de partes del Alto Medio Oeste. El pronóstico contempla granizo de gran tamaño, incluso piedras superiores a 2 pulgadas en los focos de tormentas más intensas. Riesgo más aislado: Grandes Lagos, valle del Ohio y Atlántico Medio; allí las ráfagas de viento y los aguaceros fuertes aparecen como las amenazas más probables.

Grandes Lagos, valle del Ohio y Atlántico Medio; allí las ráfagas de viento y los aguaceros fuertes aparecen como las amenazas más probables. Viernes: el granizo aún sería posible de forma localizada en el Medio Oeste, mientras que en el Atlántico Medio sur el foco principal se desplazaría hacia viento fuerte y lluvia.