El regreso de las tormentas marcará el pronóstico del tiempo en Miami durante el último fin de semana de julio. Aunque el sábado se mantendrá mayormente estable y con temperaturas elevadas, el panorama cambiará a partir del domingo, cuando aumentará la inestabilidad atmosférica y se esperan lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde. El inicio de la próxima semana también estará acompañado de precipitaciones.

Si tienes actividades al aire libre o planeas desplazarte por la ciudad, conviene conocer cuáles serán los días y las horas con mayor probabilidad de lluvia para evitar contratiempos.

¿Qué días y horas tendrán mayor riesgo de lluvias en Miami?

De acuerdo con el pronóstico, el sábado 25 de julio será el día más tranquilo del fin de semana. Aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado durante buena parte de la jornada, no se esperan lluvias significativas ni cambios importantes en las condiciones del tiempo.

El domingo 26 de julio llegará el cambio más importante. La mayor probabilidad de tormentas se concentrará durante la tarde, cuando las condiciones serán favorables para el desarrollo de lluvias intensas y actividad eléctrica. La probabilidad de precipitación alcanzará el 100%, por lo que se recomienda tomar precauciones si se tienen planes al aire libre. Durante la noche aún podrían registrarse tormentas dispersas.

El lunes 27 de julio continuará el patrón lluvioso. Se prevén tormentas durante el día y algunos chubascos adicionales entre la madrugada y las primeras horas de la noche, manteniendo un ambiente húmedo y cálido.

El clima en Miami será más inestable desde el domingo, con mayor riesgo de precipitaciones durante la tarde. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP / CHANDAN KHANNA

Pronóstico para Miami

Día Estado del tiempo Horas con mayor riesgo de lluvias Temperatura Sábado 25 Parcialmente nublado y estable No se esperan lluvias importantes Máx. 89 °F / Mín. 80 °F Domingo 26 Tormentas y lluvias Tarde y primeras horas de la noche Máx. 89 °F / Mín. 78 °F Lunes 27 Lluvias y tormentas Durante el día, madrugada y primeras horas de la noche Máx. 88 °F / Mín. 80 °F

Así estará el clima durante el fin de semana

El sábado las temperaturas alcanzarán una máxima cercana a 89 °F, con vientos del sur-sureste (SSE) de 5 a 10 mph, lo que favorecerá un ambiente cálido y estable. Durante la noche persistirá la nubosidad, aunque sin precipitaciones relevantes.

Para el domingo, el viento cambiará al suroeste (SO) de 5 a 10 mph, mientras que la combinación del calor y la humedad favorecerá el desarrollo de tormentas durante la tarde. La temperatura máxima volverá a rondar los 89 °F, mientras que la mínima descenderá hasta 78 °F.

El lunes, el viento soplará del suroeste al oeste-suroeste (SO a OSO) entre 5 y 10 mph. La temperatura máxima será de 88 °F y las lluvias persistirán a lo largo del día, con posibilidad de chubascos adicionales durante la madrugada y las primeras horas de la noche.

El clima en Miami continuará cálido el lunes, pero con nuevas tormentas y posibles chubascos. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP / CHANDAN KHANNA

Recomendaciones para el fin de semana

Ante el aumento de las tormentas a partir del domingo, las autoridades recomiendan revisar el pronóstico antes de salir, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad y mantenerse atento a posibles avisos por tormentas eléctricas o lluvias intensas. También es aconsejable conducir con precaución si se presentan precipitaciones fuertes que reduzcan la visibilidad.

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