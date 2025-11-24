Una línea de tormentas cruzó con fuerza el norte de Texas, Oklahoma y Arkansas durante la madrugada del lunes, dejando ráfagas de viento intensas y lluvias fuertes a lo largo de los corredores de las autopistas interestatales 20 y 35. El mal tiempo coincide con el inicio de los desplazamientos de unos 73 millones de personas que comienzan a viajar por el feriado del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving).

Según Fox Weather, para la tarde del lunes se esperan más tormentas severas en estas mismas zonas, lo que podría afectar los primeros vuelos por el feriado. A medida que el sistema se mueva hacia el este, también se extiende un riesgo amplio de inundaciones repentinas desde Austin hasta Nashville, Tennessee.

Este mismo sistema meteorológico ya había causado condiciones peligrosas en el oeste de Texas el domingo, incluyendo una supercélula en Grandfalls. Las supercélulas son un tipo de tormenta capaz de producir vientos dañinos, granizo de gran tamaño e incluso tornados.

El sistema avanzará hacia el este durante el lunes y martes, aumentando el riesgo de inundaciones y tormentas severas en varios estados. (Foto referencial: CHANDAN KHANNA / AFP)

El mal tiempo también generó retrasos en los viajes aéreos. Más de 485 vuelos con destino u origen en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth se vieron afectados el domingo, según datos de FlightAware.

Se espera una segunda ronda de tormentas para la tarde del lunes, cruzando el norte y este de Texas, con la posibilidad de que algunas vuelvan a transformarse en supercélulas.

El medio citado advierte que quienes viajen por la Interestatal 20 entre Shreveport y Alexandria, en Luisiana, podrían enfrentarse a los peores impactos.

Los retrasos en aeropuertos como Dallas-Fort Worth ya superaron cientos de vuelos. (Foto: AFP)

Además, el Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA emitió un nivel 2 de 5 de riesgo por tormentas severas para partes del este de Texas, el norte de Luisiana, el sur de Arkansas y el este de Misisipi. Aunque Houston queda ligeramente fuera de esa zona, aún podría experimentar tormentas fuertes.

Al mismo tiempo, un aviso por inundaciones está vigente para áreas del norte de Texas, incluido el área metropolitana de Dallas, debido a que las tormentas afectan repetidamente a las mismas regiones. Según FOX Forecast Center, se esperan entre 1 y 3 pulgadas de lluvia en la mayoría de estas zonas.

Se espera que las condiciones mejoren en Texas el martes, pero el mal tiempo se trasladará hacia Alabama, Tennessee y Georgia. (Foto referencial: Apu GOMES / AFP)

La amenaza de inundaciones es mayor en la región de Ark-La-Tex, donde el Centro de Predicción del Clima de la NOAA estableció un nivel 2 de 4 por riesgo de inundaciones repentinas que abarca ciudades como Dallas, Shreveport, Little Rock, Jackson y Memphis.

Las condiciones de viaje mejorarán en Texas el martes, cuando las tormentas se desplacen hacia el este y las lluvias más intensas se concentren sobre Alabama, Tennessee y partes de Georgia, incluyendo el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, el más transitado del país.

Lo que debes hacer si tu vuelo es cancelado por mal clima

El mal clima o “actos de la naturaleza” son considerados fuera del control de la aerolínea en Estados Unidos, lo que reduce los derechos de asistencia y compensación en comparación con cancelaciones por fallas mecánicas o de tripulación; sin embargo, hay varias cosas que debes tener en cuenta.

Reubicación o Reembolso: Tienes derecho legal a ser reubicado en el próximo vuelo disponible o a recibir un reembolso completo del pasaje no utilizado.

Asistencia No Obligatoria: La aerolínea no está legalmente obligada a pagar por tu comida u hotel, ya que el clima está fuera de su control.

Pide Cortesía: A pesar de la falta de obligación, siempre pregunta por vouchers o tarifas de hotel con descuento que la aerolínea pueda ofrecer por cortesía.

Sin Compensación Adicional: No esperes una compensación monetaria extra por el inconveniente (a diferencia de las cancelaciones por problemas internos de la aerolínea).

Actúa Rápido: Llama o usa la aplicación de la aerolínea para reubicarte lo antes posible, ya que la disponibilidad de asientos será limitada.

