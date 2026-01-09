Tras el reciente paso de tornados, el estado de Mississippi está nuevamente bajo alerta ante un peligro de amenaza meteorológica. Aquellos que residen en esta área deberán prepararse ante la llegada de un sistema de tormentas severas que desencadenaría inundaciones repentinas en ciertas comunidades. La vulnerabilidad del terreno y el pronóstico para las próximas horas mantienen atentas a las autoridades locales. Si quieres conocer qué se espera en esta región durante este fin de semana, los detalles completos te los brindaré en los siguientes párrafos.

Es importante mencionarte que, el pasado 8 de enero, la ciudad de Purcell, situada en Oklahoma, registró severos daños en sus infraestructuras tras el paso de un tornado , aunque no ocasionó heridos ni pérdidas humanas.

Esta mañana se emitió una alerta de tornados en Mississippi a causa de una potente línea de tormentas eléctricas. Estos fenómenos son consecuencia de un frente frío que se está desplazando por el territorio estadounidense.

La ciudad de Purcell, Oklahoma, registró daños severos por el paso de un tornado. (Crédito: Cecile Clocheret / AFP) / CECILE CLOCHERET

Aunque el peligro real de este sistemas de tormentas son las ráfagas de viento, considerados como ‘destructivas’, los pronósticos de FOX Weather no descartan la posibilidad de que se originen más tornados conforme pasen los días.

Qué esperar este fin de semana ante la advertencia de tormentas en Mississippi

El Centro Pronóstico de FOX precisó que, ante la abundante humedad y la posibilidad de constantes rondas de tormentas, existen riesgos de inundaciones en el centro de Tennessee, el norte de Alabama, Mississippi y Luisiana.

Se esperan acumulaciones de lluvia entre 2 y 3 pulgadas en gran parte del valle de Tennessee; sin embargo, en otras zonas las precipitaciones podrían alcanzar hasta 5 pulgadas.

El sur de Mississippi registrará fuertes lluvias para este fin de semana. (Crédito: EFE)

Ciertas parte del sur de Mississippi enfrentan una mayor amenaza de inundaciones, según lo señalado por el Centro de Predicciones Meteorológicas de la NOAA. Se enmarcó un riesgo de nivel 3 (de 4), especialmente en el corredor que va desde Jackson a Hattiesburg, donde se esperan precipitaciones de hasta 3 pulgadas por hora para hoy.

Para el sábado 10 de enero, el clima severo persistirá, desplazándose hacia el este del país. Se prevé que partes de Georgia y las Carolinas (Carolina del Norte y Carolina del Sur) experimenten tormentas de nivel 1 (en una escala de 5).

