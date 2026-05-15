Las tormentas severas volverán a poner en alerta al centro de Estados Unidos durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana. Meteorólogos advierten que el riesgo aumentará considerablemente entre el 17 y 18 de mayo, con posibilidad de fuertes vientos, granizo, tornados y lluvias intensas que podrían provocar inundaciones repentinas. Además de representar un peligro para viviendas y conductores, el mal clima podría afectar vuelos, ceremonias de graduación y actividades al aire libre en varios estados. Expertos incluso señalan que el panorama podría evolucionar hacia un brote importante de clima severo con cientos de reportes de daños y múltiples tornados.

Estados con mayor riesgo de tormentas el 17 de mayo

Para el domingo 17 de mayo, los especialistas de AccuWeather prevén una concentración de tormentas peligrosas en distintas zonas de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste. Algunas podrían generar tornados fuertes y de gran tamaño.

Los estados bajo mayor amenaza son:

Nebraska oriental

Dakota del Sur oriental

Minnesota suroeste

Iowa occidental

Texas del norte

Colorado noreste

Wisconsin

Minnesota

Según el pronóstico, las tormentas podrían producir:

Ráfagas de viento destructivas

Granizo de gran tamaño

Tornados aislados o múltiples

Rayos frecuentes

Inundaciones repentinas en zonas urbanas y pequeños riachuelos

Meteorólogos indicaron que el nivel de riesgo continúa aumentando y no descartan elevar la alerta a categoría “alta” en algunas regiones si las condiciones atmosféricas siguen intensificándose.

Meteorólogos advierten sobre posibles tornados y fuertes vientos en EE.UU. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP / ANGELA WEISS

El lunes 18 de mayo podría ser el día más peligroso

Aunque las tormentas del domingo ya preocupan a los expertos, el lunes 18 de mayo podría convertirse en la jornada más crítica. El meteorólogo Bernie Rayno explicó que podría registrarse el mayor riesgo de clima severo y tornados en más de una semana para los estados centrales del país.

AccuWeather elevó el nivel de amenaza a “alto” desde sectores del centro de Kansas hasta partes del centro de Iowa, donde se esperan tormentas severas generalizadas desde la tarde hasta la noche.

| Crédito: HEATHER DIEHL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Ciudades importantes bajo amenaza de tormentas

El área de riesgo abarcará cerca de 1,200 millas, desde Texas hasta Michigan, afectando a importantes ciudades metropolitanas, entre ellas:

Oklahoma City

Dallas

Kansas City

Omaha

St. Louis

Des Moines

Chicago

Minneapolis

Milwaukee

Los expertos recomiendan mantenerse atentos a las alertas meteorológicas, especialmente en zonas con riesgo de tornado, y evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas más intensas.

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