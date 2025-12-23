Las tormentas ya están complicando los planes de viaje durante una semana que apunta a ser una de las más concurridas del año en los aeropuertos de Estados Unidos.

En la Costa Oeste, las lluvias provocaron inundaciones y miles de demoras aéreas, mientras que en otras zonas del país las condiciones climáticas extremas siguen generando preocupación en plena temporada navideña.

El lunes se registraron más de 5.000 retrasos de vuelos, en parte por las inundaciones en el oeste del país. Ese mismo día, un accidente aéreo ocurrido en Galveston, Texas, dejó al menos cinco personas fallecidas.

La Guardia Costera de EE. UU. informó que la causa del accidente sigue bajo investigación, aunque la visibilidad en la zona se redujo a apenas un cuarto de milla debido a la densa niebla.

Inundaciones en la Costa Oeste y nieve en el noreste ya causaron miles de retrasos en aeropuertos y carreteras. (Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP) / PAUL J. RICHARDS

Para el martes, gran parte del país tuvo un respiro en cuanto al clima, con excepción del noreste y la Costa Oeste.

En el interior del noreste y Nueva Inglaterra, unos 11 millones de personas se encuentran bajo alertas por clima invernal. Desde temprano, la nieve comenzó a caer en Nueva Jersey y se esperaba una mezcla de lluvia fría y nieve en el área de Nueva York, generando caminos resbaladizos y demoras.

Aunque no se trata de una gran tormenta invernal por la cantidad de nieve acumulada, sí se esperan complicaciones en rutas y aeropuertos, especialmente en grandes centros de conexión como Washington D.C., Baltimore, Filadelfia y Nueva York.

Las mayores acumulaciones, de entre 4 y 8 pulgadas, se esperan en Maine y zonas montañosas de Nueva Inglaterra, mientras que áreas cercanas a la Interestatal 95, incluida la ciudad de Nueva York, podrían recibir hasta 2 pulgadas.

Aunque no se espera una gran tormenta invernal, sí habrá complicaciones en importantes centros de conexión aérea. (Foto: EFE / Erik S. Lesser)

En la Costa Oeste, el panorama sigue siendo delicado, sobre todo en California. Se esperan retrasos en el aeropuerto de San Francisco y la llegada de otra tormenta fuerte entre miércoles y jueves, con vientos de hasta 55 millas por hora.

En los últimos días, algunas zonas de la Sierra Norte registraron hasta 20 pulgadas de lluvia y ahora el sistema se desplaza hacia el sur, poniendo bajo vigilancia por inundaciones a unos 41 millones de personas en California, además de partes de Nevada y Arizona.

Mientras tanto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se prepara para lo que podría ser la temporada de viajes navideños más concurrida de la historia, con más de 44 millones de personas pasando por los controles de seguridad.

La TSA anticipa más de 44 millones de pasajeros durante la temporada de viajes de Navidad. (Foto: AFP)

En aeropuertos como Chicago O’Hare, los viajeros describieron un ambiente muy agitado.

“Es caótico porque son las vacaciones de Navidad”, dijo a NBC News Eli Hibler, de Wisconsin.

Otros pasajeros compartieron consejos prácticos: “Hay que tener todo listo. Estar preparados”, recomendó Andrew Garcia, mientras que Lea Krivinskas y Spencer Shepard aconsejaron “darse un poco más de tiempo y tener un poco más de paciencia”.

Qué hacer si mi vuelo se atrasa

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) recomienda que, ante un vuelo retrasado, los pasajeros mantengan la calma y sigan las instrucciones del personal del aeropuerto y de la aerolínea. Los controles de seguridad continúan operando, incluso cuando hay demoras, por lo que es importante estar atento a los anuncios oficiales.

La agencia aconseja llegar al aeropuerto con anticipación, ya que los retrasos pueden generar acumulación de pasajeros en los puntos de control. Aunque el vuelo se demore, pasar seguridad lo antes posible permite evitar filas largas y posibles contratiempos adicionales.

También sugiere revisar con frecuencia el estado del vuelo a través de la aerolínea y no abandonar el área segura sin confirmar cambios. Salir de la zona de embarque podría implicar volver a pasar por el control de seguridad si el vuelo se reactiva.

Finalmente, la TSA recuerda a los viajeros cumplir con las normas de equipaje de mano y líquidos, incluso en situaciones de retraso. Respetar las reglas ayuda a agilizar los controles y a que el proceso sea más fluido para todos durante jornadas complicadas por el clima u otras emergencias.

