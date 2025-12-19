A solo días de celebrar la Navidad en Estados Unidos , una amenaza meteorológica pone en riesgo los planes de viaje de miles de personas de este país. Sucede que un sistema de tormentas se hizo presente en California, lo que ha provocado incertidumbre si realmente es viable los trayectos. Por esa razón, es necesario que conozcas el pronóstico climático previo al 25 de diciembre.

Según The New York Times, este sistema de tormentas está trayendo temperaturas bajas y fuertes ráfagas durante este viernes. Conforme se vaya intensificando, se trasladará hacia el noreste y se posicionará en la costa atlántica canadiense.

Por estas condiciones climáticas, los expertos en meteorología no recomiendan realizar viajes durante este fin se semana, ya que los fuertes vientos ocasionarían retrasos en los vuelos en zonas del noreste.

Durante este fin de semana, se presenciará fuertes vientos en California. (Crédito: Damian Dovarganes / AP) / Damian Dovarganes

“La serie de tormentas provocará no solo problemas en los viajes terrestres, sino que las condiciones pueden ser lo suficientemente severas en ocasiones como para provocar retrasos en las aerolíneas y cancelaciones de vuelos en San Francisco y Los Ángeles”, explicó Paul Pastelok, meteorólogo de Accuweather.

Pronósticos climáticos para California antes de Navidad

De acuerdo al Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), existe un alto riesgo de fuertes lluvias en toda la costa de California entre el 23 y el 25 de diciembre; sin embargo, en las elevaciones más altas de la Sierra Nevada se podría presenciar nevadas.

Para los días previos a Navidad, California presentará un clima marcado por fuertes lluvias. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Las precipitaciones, a causa de las tormentas fluviales atmosféricas, han originado alertas de inundaciones, deslizamientos de tierra y dificultades para transitar. Entre los condados que presenciarían lluvias intensas son Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, con posibles acumulaciones entre 5 a 10 centímetros.

Por lo tanto, es poco probable que en las principales ciudades de este estado se disfrute de una Navidad Blanca, ya que estará marcada por lluvias y temperaturas relativamente suaves.

