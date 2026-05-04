Tras varios días de calor extremo en el sur de Florida, el clima dio un giro repentino con la llegada de fuertes lluvias y tormentas durante la mañana del domingo en los condados de Miami-Dade y Broward. El cambio coincide con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología, que anticipó un 80% de probabilidad de lluvia para la jornada.

“Tenemos lluvias avanzando por el sur de Florida”, informó el meteorólogo de CBS News Miami, Scott Withers, quien además alertó sobre riesgo de inundaciones repentinas en zonas costeras. Según el reporte oficial, las condiciones más intensas se esperan entre el mediodía y las 8 p.m.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que durante este periodo podrían registrarse “fuertes lluvias, ráfagas de viento y frecuentes relámpagos”.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre fuertes precipitaciones, ráfagas de viento y frecuentes relámpagos en Miami-Dade y Broward. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Debido a estas condiciones, varios eventos deportivos importantes en el área tuvieron que modificar su programación.

El Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix, que se disputa en Miami Gardens, adelantó su horario de inicio y comenzará a la 1 p.m. en lugar de las 4 p.m., con el objetivo de evitar la peor parte de la tormenta. El clima también afectó el torneo de golf Cadillac Championship en Trump National Doral.

Los organizadores del campeonato de golf informaron que la ronda final, prevista inicialmente para las 7:30 a.m., fue “retrasada debido a una situación climática peligrosa”.

5/3: Cloudy skies & muggy conditions will continue over the next several hours across South Florida before PM showers & storms are forecast to develop, mainly between the hours of 12-8PM.



Heavy rainfall, gusty winds, frequent lightning will be possible with any storms. ⛈️ pic.twitter.com/MEsaKvgP3w — NWS Miami (@NWSMiami) May 3, 2026

Más tarde, las puertas abrieron a las 9 a.m. y el primer grupo de jugadores inició su recorrido a las 9:30 a.m.

La llegada de estas lluvias ocurre justo después de que varias ciudades del sur de Florida rompieran récords históricos de calor el sábado. Miami alcanzó los 94 grados, superando una marca de 1937; Fort Lauderdale llegó a 95 grados, rompiendo un récord de 2002; y West Palm Beach marcó 96 grados, superando un registro vigente desde 1929.

Las lluvias ayudarán a bajar las temperaturas, con máximas cercanas a 84 grados el domingo, y se espera que continúen hasta el martes antes del regreso del sol a mitad de semana.

Pronóstico del tiempo para Florida: días soleados y probabilidad de tormentas matinales

Según The Weather Channel, Florida tendrá una semana con temperaturas cálidas y condiciones mayormente estables. Durante los próximos días predominarán cielos parcialmente nublados y máximas entre 82 y 86 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre 69 y 74 grados.

Entre el martes 5 y el viernes 8 de mayo se esperan jornadas con pocas probabilidades de lluvia, de entre 7% y 9%, además de cielos parcialmente nublados o mayormente soleados. El sábado 9 y domingo 10 aumentará ligeramente la nubosidad, aunque las probabilidades de precipitaciones seguirán bajas.

El cambio más importante llegará el lunes 11 de mayo, cuando hay un 50% de probabilidad de tormentas matinales y una máxima de 81 grados. Después, el tiempo volverá a estabilizarse con días parcialmente nublados y bajas probabilidades de lluvia, aunque el lunes 18 regresan posibles tormentas dispersas con 38% de probabilidad.

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