La tranquilidad en Oklahoma se ha visto interrumpida por el paso de tormentas que están dejando severos daños a su paso. Ante la confirmación de estructuras afectadas y el riesgo latente de nuevos fenómenos destructivos, las autoridades mantienen una vigilancia sobre distintas comunidades del estado. En caso estés residiendo en esta área, es importante que conozcas cuáles son los condados que permanecen bajo amenaza.

FOX Weather confirmó la presencia de un tornado en la carretera interestatal 35 y en sectores de la ciudad de Purcell durante la mañana de hoy. El paso de este fenómeno estuvo acompañado de fuertes ráfagas que provocaron la caída de cables eléctricos.

Si bien el tornado no dejó heridos ni alguna pérdida que lamentar, los daños han sido considerables en ciertas infraestructuras. Además, la caída del cableado eléctrico representa un riesgo latente para los residentes de las zonas afectadas.

Las infraestructuras situadas entre la carretera interestatal 35 y parte de Purcell resultaron afectados con el paso del tornado. (Crédito: EFE/ Octavio Guzmán) / Octavio Guzmán

Asimismo un sistema de tormentas impulsado por un frente frío atravesará el país y traerá consigo intensas lluvias; las regiones de las Llanuras, el valle de Misisipi y el Medio Oeste serán las más afectadas.

Qué áreas de Oklahoma resultarán afectadas por tormentas severas y lluvias intensas

La alerta aún se mantiene vigente en Oklahoma. Según la meteoróloga de News on 6, Stacia Knight , las tormentas se están desplazando hacia el noreste del mencionado estado, donde se esperan intensas lluvias que dificultarán el tránsito vehicular. Con el paso de las horas, se prevé que el sistema se traslade hacia el norte de la región.

La presencia de lluvias en el estado ocasionaría peligro para los conductores. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Por su parte, el Centro de Predicciones Meteorológicos de la NOAA emitió un reporte preocupante: este sistema de tormentas presenta un riesgo de nivel 2 de 5, el cual se extenderá desde Oklahoma City hasta la ciudad de Tulsa.

Entre los condados que podrían resultar afectados por este fenómeno meteorológico este jueves 8 de noviembre son: Ottawa, Adair, Sequoyah, Haskell, Le Flore, el norte de Latimer y el este de Cherokee.

Qué tener en cuenta si debo conducir ante la presencia de lluvias intensas

En caso es necesario que conduzcas por aquellos condados de Oklahoma que están bajo advertencia, es necesario que sigas una serie de recomendaciones. Aquí te brindaré una lista para que lo apliques.

No conduzcas a gran velocidad; se te hará sumamente difícil al momento de frenar.

Mantén la distancia con otros vehículos y enciende las luces.

No intentes sobrepasar una calle inundada; posiblemente tu vehículo puede ser arrastrado.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí