La temporada de tornados 2026 en Estados Unidos está registrando un comportamiento poco habitual en comparación con los patrones históricos. Mientras algunas zonas del país han experimentado un incremento notable en los reportes de estos fenómenos, regiones tradicionalmente asociadas con una alta actividad de tornados presentan cifras inferiores a las esperadas para esta época del año.

De acuerdo con datos preliminares del Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el conteo de tornados ha mostrado variaciones importantes durante los primeros siete meses del año.

Una región lidera el conteo de tornados en 2026

Durante 2026, una de las mayores sorpresas ha sido el aumento de reportes de tornados en Illinois, que se mantiene como el estado con más registros preliminares del país. La cifra superó su récord anual anterior en junio y volvió a establecer un nuevo máximo al cierre de julio.

Los reportes de tornados en EE.UU. muestran cifras alejadas del promedio histórico durante este año. | Crédito: Brendan Smialowski / AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

El 17 de junio, Illinois acumulaba 164 reportes de tornados. Sin embargo, para el 31 de julio la cifra llegó a 221, impulsada principalmente por brotes de tormentas ocurridos durante marzo, abril y junio.

En segundo lugar se encuentra Indiana, con 89 tornados reportados hasta finales de julio, menos de la mitad del total registrado en Illinois. Mississippi, Missouri e Iowa completan los primeros cinco lugares del conteo nacional.

Posición Región Tornados reportados en 2026 (hasta el 31 de julio) 1 Illinois 221 2 Indiana 89 3 Mississippi Dentro del top 5 nacional 4 Missouri Dentro del top 5 nacional 5 Iowa Dentro del top 5 nacional

Un año atípico frente al promedio histórico

El comportamiento de los tornados en 2026 se aleja de la tendencia habitual. Históricamente, para finales de julio, estados como Texas, Oklahoma y Kansas —conocidos por formar parte de la llamada “Tornado Alley”— suelen liderar los registros nacionales.

Sin embargo, este año la distribución de tormentas ha cambiado. Illinois normalmente tendría alrededor de 52 reportes de tornados para esta fecha, pero en 2026 supera esa cifra ampliamente con más de 200 registros. En contraste, Texas, que suele superar los 100 tornados reportados a finales de julio, acumula aproximadamente 58.

“El patrón meteorológico de este año ha favorecido a Illinois, con tormentas que se han mantenido al norte de Texas y Oklahoma”, explicó el meteorólogo de AccuWeather Peyton Simmers. Además, indicó que la sequía en el oeste de EE.UU. ha contribuido al ingreso de aire cálido en niveles altos de la atmósfera sobre Texas y Oklahoma, limitando la actividad de tormentas severas en esas zonas.

EE.UU. mantiene vigilancia ante una actividad de tornados que continúa sorprendiendo a los especialistas. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Tornados más intensos registrados en 2026

La temporada también ha dejado eventos de gran intensidad. En Illinois se han reportado cinco tornados con clasificación EF3, incluido uno ocurrido el 10 de marzo que recorrió 35.6 millas entre Kankakee, Illinois, y Roselawn, Indiana. El fenómeno alcanzó vientos de hasta 160 millas por hora y provocó daños importantes.

No obstante, el tornado más fuerte registrado en EE.UU. durante 2026 ocurrió en Enid, Oklahoma, el 23 de abril. El sistema alcanzó vientos estimados de 180 millas por hora y fue clasificado como un tornado EF4.

Fecha Ubicación Intensidad Datos destacados 10 de marzo de 2026 Illinois - Indiana EF3 Recorrió 35.6 millas y alcanzó vientos de 160 mph 23 de abril de 2026 Enid, Oklahoma EF4 Registró vientos de hasta 180 mph

Aunque la temporada de tornados de 2026 todavía puede presentar nuevos cambios, los datos hasta finales de julio muestran un panorama inusual para EE.UU., con una actividad que se ha desplazado hacia regiones que normalmente no lideran los registros.

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