Un sistema de clima severo avanzará por gran parte de Estados Unidos durante las próximas horas, con riesgos que incluyen inundaciones repentinas, tornados, granizo, fuertes vientos, incendios forestales e incluso nieve en algunas regiones. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se espera un patrón primaveral muy activo en la zona central del país entre el domingo 26 de abril y comienzos de la siguiente semana. Las primeras amenazas incluyen vientos intensos y granizo de gran tamaño, especialmente en Kansas y Oklahoma.

“Un escenario meteorológico complejo se desarrollará desde hoy hasta esta noche, con mayor probabilidad de granizo muy grande y tornados esta noche en Kansas”, señaló el Centro de Predicción de Tormentas del NWS. “Una amenaza severa condicional se extenderá hacia el sur, alcanzando Oklahoma”.

Además, las lluvias intensas podrían provocar inundaciones repentinas. Las alertas del domingo incluían el este de Kansas, el oeste de Missouri, el sur de Iowa y Nebraska.

Para el lunes 27 de abril, el riesgo se trasladará al este de Iowa y al norte de Illinois, incluyendo zonas urbanas cercanas a Chicago, donde existe una ligera probabilidad de precipitaciones excesivas.

Ciertas áreas del país registrarían lluvias intensas; además, se prevén fuertes vientos y tornados. (Foto: HEATHER DIEHL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

El meteorólogo Dan Pydynowski, de AccuWeather, explicó que el área de riesgo del lunes se extenderá por casi 1,000 millas desde Mississippi hasta Wisconsin y que la mayor amenaza de tormentas dañinas se concentrará en la región de St. Louis.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos de clima invernal para zonas montañosas de Montana, Wyoming y Colorado. En estas áreas podrían acumularse entre medio pie y un pie de nieve en las zonas más elevadas.

La oficina meteorológica de Pueblo, en Colorado, anticipó un cambio rápido hacia condiciones invernales entre la noche del domingo y la mañana del lunes, con niebla, llovizna helada y nieve ligera. Se recomienda precaución a quienes deban movilizarse temprano, ya que podría formarse hielo en las carreteras.

El sistema de tormentas avanzará hacia el este el lunes, afectando a Iowa, Missouri e Illinois, entre otras zonas del valle medio del río Mississippi.

Algunas zonas montañosas podrían registrar nevadas significativas, mientras que otras enfrentan alto riesgo de incendios forestales. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Según el NWS, existe potencial para granizo grande, vientos fuertes y tornados intensos.

“Algunos tornados podrían ser de larga duración y particularmente peligrosos”, advirtió The Weather Channel. “Los tornados podrían alcanzar intensidad EF3 o incluso superior, y la amenaza continuará durante la noche, por lo que quienes estén en zonas de riesgo deben contar con un sistema confiable de alertas mientras duermen”.

Mientras tanto, Oklahoma continúa recuperándose tras una serie de tornados que dejaron 10 personas heridas y daños en múltiples viviendas en localidades como Braman y Enid.

El fenómeno se extenderá durante varios días, con especial peligro en estados como Kansas, Oklahoma, Missouri e Illinois. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En ese contexto, el gobernador Kevin Stitt pidió a los residentes mantenerse atentos a las condiciones del clima y seguir las advertencias oficiales: “manténganse atentos al clima, sigan las alertas locales y busquen refugio de inmediato cuando se les indique”.

Por otro lado, el este de Nuevo México y el oeste de Texas enfrentan un riesgo extremo de incendios forestales, pues se esperan ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora, combinadas con baja humedad y altas temperaturas.

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