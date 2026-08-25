Los salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) tienen una fecha clave marcada en el calendario: 9 de septiembre de 2026. Ese día vence la actual designación del programa, correspondiente a una extensión de 18 meses vigente desde marzo de 2025. La fecha también es importante para miles de trabajadores que todavía esperan la renovación de su Documento de Autorización de Empleo (EAD). Sin embargo, existe una incertidumbre sobre lo que podría ocurrir después de septiembre. Noticias para Inmigrantes explica qué se sabe hasta ahora y qué permanece en disputa.

¿Cuándo vence el TPS de El Salvador?

La designación actual del TPS para El Salvador vence oficialmente el 9 de septiembre de 2026. Esta es la fecha que USCIS continúa señalando como el final del periodo vigente.

Por ahora, USCIS mantiene esa fecha como referencia para los beneficiarios y sus empleadores, aunque existe una controversia legal sobre una posible extensión adicional.

El TPS El Salvador mantiene en incertidumbre el futuro de los permisos de trabajo después de septiembre. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué pasa si todavía no recibiste tu renovación del permiso de trabajo?

Si ya solicitaste la renovación de tu EAD y todavía no recibiste la nueva tarjeta con categoría A-12 o C-19, tu permiso de trabajo vencido cuenta con una extensión automática hasta el 9 de septiembre de 2026, siempre que corresponda a las condiciones establecidas para esta extensión.

Según Noticias para Inmigrantes, los beneficiarios pueden demostrar su autorización laboral presentando determinados documentos ante su empleador.

¿Qué documentos debes presentar en tu trabajo?

Para acreditar la autorización de empleo, debes presentar:

Documento ¿Para qué sirve? EAD vencido Debe corresponder a una de las fechas de vencimiento elegibles Notificación de USCIS Confirma la extensión de la autorización de empleo Ambos documentos juntos Sirven como evidencia de autorización laboral hasta el 9 de septiembre de 2026

Las fechas de vencimiento que pueden aparecer en el EAD son:

9 de marzo de 2025

30 de junio de 2024

31 de diciembre de 2022

4 de octubre de 2021

4 de enero de 2021

2 de enero de 2020

9 de septiembre de 2019

9 de marzo de 2018

Es importante conservar tanto la tarjeta vencida como la notificación correspondiente de USCIS, ya que ambas juntas sirven como prueba de autorización de empleo durante el periodo de extensión.

¿Qué deben hacer los empleadores con el Formulario I-9?

Los empleadores también deben registrar correctamente esta extensión. En el Formulario I-9 y en E-Verify debe aparecer el 9 de septiembre de 2026 como fecha de vencimiento, acompañado de una nota que explique la extensión.

USCIS recomienda que el empleador conserve en el expediente la alerta oficial correspondiente y la carta de notificación entregada al trabajador.

¿Habrá una nueva extensión del TPS después de septiembre?

Esta es la principal incertidumbre para los beneficiarios salvadoreños.

De acuerdo con la información proporcionada por Noticias para Inmigrantes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debía anunciar en julio si extendía o terminaba el TPS de El Salvador más allá del 9 de septiembre. Sin embargo, no realizó ese anuncio.

La legislación del TPS establece determinadas consecuencias cuando el DHS no toma una decisión dentro del plazo correspondiente, lo que podría activar una extensión automática de seis meses.

Los beneficiarios del TPS El Salvador deben revisar las novedades sobre sus permisos de trabajo. | Crédito: Eva Marie UZCATEGUI / AFP / EVA MARIE UZCATEGUI

¿Por qué existe una disputa sobre esos seis meses?

El escenario se complicó debido a un fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos que, según la información proporcionada, impide demandar al DHS por incumplir determinadas obligaciones relacionadas con el TPS.

Esto deja una pregunta abierta: ¿la posible extensión automática de seis meses será reconocida y aplicada en la práctica?

Mientras esa controversia no se resuelva, USCIS continúa comunicando el 9 de septiembre de 2026 como la fecha de terminación de la designación actual del TPS para El Salvador.

¿Qué deben hacer ahora los salvadoreños con TPS?

Por el momento, los beneficiarios deben mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y conservar todos los documentos relacionados con su TPS y EAD.

Quienes tengan una renovación pendiente deben verificar que cuentan con la notificación de USCIS que demuestra la extensión de su autorización de empleo. Si existen dudas sobre la situación particular de un caso o sobre las opciones migratorias disponibles después de septiembre, es recomendable consultar con un abogado de inmigración.

La fecha clave sigue siendo el 9 de septiembre de 2026, pero el futuro del TPS de El Salvador después de ese día todavía está en el aire.