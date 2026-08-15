Por ahora, el TPS para los salvadoreños en Estados Unidos tiene como fecha de finalización el 9 de septiembre de 2026. Si no se anuncia una extensión o una medida judicial que modifique el calendario, los beneficiarios perderán la protección migratoria y la autorización de empleo vinculadas al programa, un escenario que ha generado incertidumbre entre miles de inmigrantes que viven y trabajan en el país. Ante esta situación, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzó a enviar notificaciones a las personas afectadas. Pero ¿existen otras opciones? Una abogada de inmigración explicó qué alternativas podrían evaluarse y qué pasos conviene tomar.

Cabe precisar que USCIS envía las notificaciones por correo postal y, a los que tienen cuenta de myUSCIS, por correo electrónico. Esa carta sirve como prueba de que el permiso de trabajo vencido fue extendido temporalmente hasta el 9 de septiembre.

Ante el posible fin del TPS, expertos piden a las familias salvadoreñas reunir sus documentos migratorios (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ HACER ANTE EL FIN DEL TPS PARA LOS SALVADOREÑOS?

La abogada de inmigración Emily Benítez pidió a todos los salvadoreños estar pendientes de lo que pueda suceder y no dejar las cosas para el último momento, por lo que recomendó hablar con especialistas.

“No se duerman en sus laureles, que consulten ya porque estamos con el tiempo encima. Al menos, al día de hoy, la notificación que hace el gobierno es que el TPS se termina a partir de 9 de septiembre; entonces las familias deben de tener un plan. El llamado a la comunidad es: No tomar decisiones de pánico, pero sí definir alguna estrategia con un abogado de inmigración”, señaló a Telemundo Houston.

Este medio informó que la esperanza para muchos salvadoreños está en la buena relación que aparentemente existe entre su presidente Nayib Bukele y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

¿HAY ALGUNAS OPCIONES PARA LOS SALVADOREÑOS EN EEUU CUYO TPS VENCE EL 9 DE SEPTIEMBRE?

Sí, puede haber alternativas, pero ninguna es automática por tener Estatus de Protección Temporal. El TPS de El Salvador y sus beneficios asociados –incluido el permiso de trabajo–terminan el 9 de septiembre de 2026, según USCIS; cada persona debe evaluar su historial migratorio y familiar con asesoría legal acreditada.

Posibles caminos migratorios

Opción Para quién podría aplicar Petición familiar y residencia Personas con cónyuge, padre/madre o hijo ciudadano estadounidense de 21 años o más; o determinados familiares residentes permanentes. La vía concreta depende de si la persona puede ajustar estatus dentro de EE.UU. o tendría que hacer proceso consular. Visa por empleo Personas con empleador dispuesto a patrocinar una visa temporal o residencia permanente. Las categorías más habituales dependen de estudios, experiencia, ocupación y los requisitos del empleador. Asilo Quien tema persecución en El Salvador por raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. En general debe solicitarse dentro de un año de la última entrada, salvo que aplique una excepción. Visa U Víctimas de ciertos delitos graves en EE.UU. que sufrieron daño físico o mental considerable y colaboran —o pueden colaborar— con las autoridades. VAWA Cónyuges, hijos o padres que hayan sufrido maltrato o crueldad extrema de un ciudadano estadounidense o residente permanente. Permite una autopetición en lugar de depender del agresor. T visa Víctimas de trata de personas que se encuentran en EE.UU. a causa de esa situación y cooperan con las autoridades, con excepciones limitadas. SIJS Menores de 21 años, solteros, que hayan sido abusados, abandonados o descuidados por uno o ambos padres y obtengan las determinaciones requeridas de un tribunal estatal. Cancelación de remoción Solo durante un proceso ante un juez de inmigración. Exige requisitos estrictos, incluida presencia prolongada y demostrar un perjuicio excepcional y extremadamente inusual a ciertos familiares ciudadanos o residentes.

Tener TPS por sí solo no concede una green card ni una vía directa a la ciudadanía. No obstante, una petición familiar, una condición de víctima, una oferta de empleo u otra circunstancia individual pueden abrir una posibilidad distinta. La elegibilidad cambia mucho según entradas y salidas del país, órdenes de deportación previas, antecedentes, solicitudes anteriores y fechas relevantes.

¿Qué conviene hacer ahora?

Solicitar una evaluación individual con un abogado de inmigración con licencia o con un representante acreditado por el Departamento de Justicia. Se recomienda evitar notarios o consultores no autorizados.

Reunir copias del historial migratorio: documentos de TPS y EAD, entradas y salidas, avisos de USCIS, expedientes ante corte de inmigración, antecedentes penales si los hubiera y declaraciones de impuestos.

Revisar de inmediato si existe una relación familiar que permita una petición, una posible protección como víctima, un caso de asilo u otra vía de alivio.

No presentar solicitudes, viajar fuera de EE.UU. ni salir del país solo por recomendaciones generales o redes sociales: esas decisiones pueden afectar la posibilidad de regresar o de obtener residencia en el futuro.

Revisar los avisos oficiales de USCIS y del Registro Federal, pues solo DHS puede anunciar una extensión o una nueva decisión sobre el TPS.

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