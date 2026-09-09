El TPS para El Salvador enfrenta una fecha clave este miércoles 9 de septiembre, cuando está previsto que termine la protección para miles de salvadoreños que viven en Estados Unidos. Sin embargo, todavía existe incertidumbre sobre qué ocurrirá y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha anunciado una decisión definitiva. Por ello, los beneficiarios permanecen atentos a cualquier comunicado oficial que pueda definir el futuro de su protección migratoria en EE.UU.

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“Un anuncio sobre el TPS para El Salvador será realizado en el tiempo apropiado. Hasta entonces, los salvadoreños con TPS mantienen su protección”, señaló el DHS en un comunicado recibido por N+ Univision Los Ángeles.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) protege a al menos 170,000 salvadoreños y fue otorgado inicialmente en 2001, después de que dos terremotos afectaran gravemente a El Salvador.

De acuerdo con el abogado de inmigración, Armando Olmedo, el Gobierno debía pronunciarse sobre una posible extensión del programa al menos 60 días antes de su fecha de expiración.

“El Gobierno tenía que dictaminarse sobre la extensión del TPS para El Salvador, 60 días antes de la expiración. El gobierno no lo hizo, entonces por ley el TPS debería ser extendido al menos que se pronuncien este miércoles 9 de septiembre”, explicó Olmedo.

USCIS informó que el TPS para El Salvador finalizaría este 9 de septiembre. | Crédito: JASON REDMOND / AFP

¿Cuáles son los tres posibles escenarios para el TPS de El Salvador?

Según Olmedo, existen tres posibilidades ante el vencimiento previsto para este 9 de septiembre. Estas dependen de si el DHS anuncia una extensión, si no emite una decisión o si publica información relacionada con el programa en el Registro Federal.

Extensión del TPS El Gobierno podría anunciar una extensión antes de las 11:59 p. m. del miércoles 9 de septiembre. Sin pronunciamiento del DHS Si el DHS no se pronuncia, se produciría una extensión automática por ley, según la explicación de Olmedo. Publicación en el Registro Federal El Gobierno podría publicar información relacionada con el TPS para los salvadoreños en el Registro Federal.

La situación podría generar nuevos procesos legales si el Gobierno decide no renovar la protección. Olmedo prevé que, en ese escenario, podrían presentarse una serie de demandas contra la decisión del DHS.

Miles de salvadoreños esperan una decisión sobre el TPS para El Salvador. | Crédito: AFP / BRYAN R. SMITH

¿Qué dijo USCIS sobre el vencimiento del TPS para El Salvador?

La incertidumbre también está relacionada con la información publicada previamente por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

El 3 de septiembre, USCIS señaló que el 9 de septiembre finalizaba el TPS para los salvadoreños, por lo que esa fecha continúa siendo el punto de referencia para los beneficiarios mientras no exista un nuevo anuncio oficial.

Por ahora, el DHS indicó que realizará un anuncio sobre el TPS para El Salvador “en el tiempo apropiado” y que, hasta entonces, los salvadoreños beneficiarios mantienen su protección.

Por ello, el 9 de septiembre se convierte en una fecha clave para conocer si habrá una extensión, una aplicación de la extensión automática señalada por Olmedo o una nueva comunicación oficial publicada en el Registro Federal.