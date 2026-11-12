Si eres venezolano y estás pendiente de lo que pasará con el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, el 20 de noviembre es una fecha que debes tener presente. Aunque existe la posibilidad de que se restablezcan las protecciones para quienes están afectados por el proceso judicial, todavía no hay una reactivación garantizada. A continuación, te explicamos por qué ese día es importante, qué papel puede tener la Corte Suprema y cuáles son los posibles escenarios.

Una fecha clave abre preguntas sobre el futuro del TPS y los permisos de trabajo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿ES POSIBLE LA REACTIVACIÓN DEL TPS PARA VENEZOLANOS EN EE.UU. Y POR QUÉ EL 20 DE NOVIEMBRE ES UNA FECHA CLAVE?

Sí existe la posibilidad de que se restablezcan las protecciones del TPS para los venezolanos afectados por el litigio, pero no está garantizado.

Para entender por qué el próximo viernes 20 de noviembre es una fecha clave, debemos recodar lo que pasó antes. El 3 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ordenó una suspensión administrativa de 14 días, que comenzó a correr el 6 de noviembre. Ese día podía volver a entrar en vigor una orden del tribunal de distrito favorable al restablecimiento de las protecciones del TPS, pero la pausa impidió que esto ocurriera. Su vencimiento quedó previsto para el 20 de noviembre, aunque una nueva decisión judicial podría cambiar ese escenario, publicó N+ Univision.

A continuación, te explicamos con mayor detalle lo que pasó y se prevé en cada fecha:

Fecha ¿Qué ocurrió y por qué importa? 30 de octubre El Noveno Circuito rechazó una solicitud del Gobierno para mantener suspendida la orden favorable a los beneficiarios. Esto abrió la posibilidad de que las protecciones se restablecieran a partir del 6 de noviembre. 3 de noviembre El tribunal concedió una pausa administrativa de 14 días sobre esa posible restitución. 6 de noviembre Comenzó a correr la nueva suspensión, por lo que el TPS no se restableció ese día. 20 de noviembre Es el vencimiento previsto de esa pausa, no una fecha confirmada para una sentencia definitiva ni para la renovación general de permisos de trabajo.

¿QUÉ PUEDE HACER LA CORTE SUPREMA?

El Gobierno puede solicitar al máximo tribunal que intervenga para mantener bloqueada la orden favorable a los venezolanos. De ocurrir esto, la Corte Suprema podría conceder otra suspensión o rechazar el pedido. Por eso, el posible restablecimiento no depende necesariamente de que emita una nueva sentencia “reactivando” el TPS: también podría abrirse paso si deja de existir el bloqueo judicial y no se dicta otra medida que lo sustituya, precisa La Nación.

Estos son los tres escenarios principales:

Que se mantenga el bloqueo. Una nueva suspensión impediría que la orden favorable a los beneficiarios entre en vigor mientras continúa el proceso.

Una nueva suspensión impediría que la orden favorable a los beneficiarios entre en vigor mientras continúa el proceso. Que termine la pausa sin una nueva suspensión. Abriría la posibilidad de restablecer las protecciones, aunque todavía habría que precisar su alcance y aplicación.

Abriría la posibilidad de restablecer las protecciones, aunque todavía habría que precisar su alcance y aplicación. Que el Noveno Circuito emita otra resolución. El tribunal puede modificar la pausa o adoptar una medida que cambie el panorama antes de su vencimiento.

EN RESUMEN

El TPS para los venezolanos afectados por el litigio podría restablecerse si termina el bloqueo judicial y no se dicta una nueva suspensión. El 20 de noviembre es una fecha clave porque vence la pausa administrativa de 14 días ordenada por el Noveno Circuito, pero no garantiza la reactivación del programa ni corresponde a una fecha confirmada para un fallo de la Corte Suprema.

El 20 de noviembre no garantiza el regreso del TPS ni una decisión de la Corte Suprema (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)