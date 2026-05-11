La batalla judicial sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) continúa y el 2 de abril venció para miles de beneficiarios quienes ahora enfrentan problemas para renovar sus licencias de conducir o permisos de trabajo en Estados Unidos. En este escenario, cientos de miles de inmigrantes de países como Venezuela, Honduras, Nicaragua, Haití y Siria se encuentran en un limbo administrativo y legal debido a las decisiones de la administración de Donald Trump. Si bien este beneficio migratorio ya terminó para la mayoría, algunas personas del país que actualmente lidera Delcy Rodríguez aún lo tienen vigente según fechas específicas de aprobación o renovación. Aquí la información que necesitas conocer ya que podrías tener protección o extensión activa si estás dentro de ciertos periodos o renovaste a tiempo, esto mientras se esperan nuevas actualizaciones ya que la Corte Suprema de EE.UU. analiza este mayo de 2026 su continuidad.

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El TPS fue diseñado para ayudar a las personas procedentes de países con problemas a permanecer y trabajar en Estados Unidos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

¿Qué es el TPS y cuál es su panorama actual?

Se trata de un beneficio migratorio extraordinario otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos. Se concede a ciudadanos de países específicos que enfrentan emergencias humanitarias, como conflictos armados, desastres naturales o condiciones extraordinarias y temporales, que hacen peligroso o imposible su retorno seguro. El Temporary Protected Status les permite trabajar y evitar la deportación.

Entre sus características destaca la autorización de empleo (EAD), protección contra la deportación y permiso para viajar bajo ciertas condiciones. Además, no facilita directamente la residencia permanente y es revisado periódicamente cada 18 meses.

Durante el gobierno de Joe Biden se designó por primera vez este beneficio para ciudadanos de Venezuela en 2021, al citar condiciones extraordinarias como la crisis humanitaria, la represión y el deterioro de los servicios básicos; sin embargo, el 5 de febrero de 2025, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió ponerle fin. Luego, el 5 de septiembre, un juez dictaminó que la decisión del gobierno de poner fin a las designaciones del TPS para Venezuela fue ilegal. Por ende, las designaciones del TPS de 2021 y 2023 para Venezuela siguen vigentes.

Actualmente, hay varias demandas en proceso y algunos congresistas han presentado propuestas para intentar restablecer el TPS de Venezuela y otros países.

Sin el EAD, los beneficiarios del TPS no pueden laborar legalmente en EE. UU. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo saber si tu TPS sigue vigente pese a que terminó para la mayoría

Existen excepciones importantes para algunos beneficiarios y aquí te explico lo que debes hacer para saber si tu TPS o permiso de trabajo aún es válido.

Lo primero es revisar bien tus documentos, ya que podrías tener protección o extensión activa si estás dentro de ciertos periodos o fechas específicas de aprobación o renovaste a tiempo.

Todavía tienes TPS o permiso de trabajo válido si:

Recibiste aprobación de TPS entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025 y vence este 2026.

Tienes formulario I-94 con vencimiento 2 de octubre de 2026 (en ese mismo periodo).

Recibiste la autorización de empleo (EAD) entre el 17 de enero y 5 de febrero de 2026 con vencimiento 2 de octubre de 2026. Ojo, esto no siempre significa protección total contra la deportación.

Si pediste renovación antes del 6 de febrero de 2025, puedes tener extensión de hasta 540 días después del vencimiento de tu tarjeta.

Ya no tienes TPS válido si:

El TPS 2021 terminó el 7 de noviembre de 2025.

El TPS 2023 terminó el 3 de octubre de 2025.

Adicional a esto, es importante que revises el sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, sigla en inglés) y busques “País Designado al Estatus de Protección Temporal: Venezuela” para obtener las actualizaciones más recientes y la confirmación oficial.

Además, no olvides llevar siempre tu EAD, el Formulario I-94 o el I-797 de aprobación para demostrar vigencia y no tener problemas con los agentes migratorios en Estados Unidos.

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