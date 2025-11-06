El final llegó. Este 7 de noviembre, a las 11:59 p.m., concluye oficialmente el periodo de gracia para los venezolanos amparados bajo el TPS (Estatus de Protección Temporal), una medida que mantuvo protegidas a más de 240,000 personas durante años.

Su vencimiento deja a miles en un inminente limbo migratorio, muchos con hijos nacidos en EE.UU., empleos estables y comunidades que ahora temen fragmentarse. Para entender lo que ocurre, Ángel Álvarez, abogado de inmigración, advierte el impacto que tendrá desde ahora.

¿Qué sucede exactamente cuando el TPS vence?

Álvarez explica que, justo al terminar el 7 de noviembre, quienes estaban protegidos bajo la designación de 2021 pierden automáticamente su estatus legal temporal. A partir de ese momento:

ya no están protegidos del riesgo de deportación,

del riesgo de deportación, quedan sujetos a que el gobierno emita notificaciones para iniciar procedimientos ante cortes de inmigración.

“No es un cambio gradual, es automático”, enfatiza el abogado.

Abogados advierten que, sin TPS vigente, aumentan los riesgos de quedar en proceso de deportación. | Crédito: AFP

¿Existe un nuevo periodo de transición? ¿Y qué pasa con los permisos de trabajo?

La respuesta es clara: no.

El abogado detalla que los 60 días de gracia ya se agotaron, y no existe un nuevo periodo ni extensión adicional.

Respecto a los permisos de trabajo, la situación dependerá de:

la designación TPS bajo la que la persona aplicó,

bajo la que la persona aplicó, la fecha de renovación ,

, y la vigencia impresa en la tarjeta.

Una vez concluida la protección del TPS 2021, esa base legal desaparece. La sentencia de la Corte Suprema en octubre selló definitivamente el fin de esa designación.

¿Qué alternativas legales quedan ahora?

Álvarez señala que, si una persona ya cuenta con:

asilo en proceso , o

, o peticiones familiares vigentes,

podrá enfrentarse a su caso en corte con mejores herramientas.Sin embargo, quienes no tienen ninguna vía migratoria pendiente probablemente deberán:

enfrentar un juicio en la corte, o

en la corte, o quedar expuestos a una eventual orden de remoción.

¿Puede el estatus de los hijos ciudadanos ayudar en el futuro?

Sí, en algunos casos.

El abogado explica que, si una familia tiene hijos estadounidenses que puedan demostrar “perjuicio grave” en caso de que sus padres sean deportados, existen formas de defensa legal delante de un juez de inmigración.

Además, quienes tengan más de 10 años viviendo en EE.UU., aun sin estatus, pueden —en circunstancias específicas— luchar por una residencia. Todo depende de cada caso y, subraya Álvarez, “es fundamental estar acompañado por un abogado que pueda presentar todas las defensas posibles”.

Familias con años en EE.UU. enfrentan decisiones urgentes tras el vencimiento del TPS. | Crédito: AFP

¿Deberían las familias prepararse para una salida voluntaria?

La incertidumbre domina. Algunos voceros de la oposición venezolana han asegurado que podría haber nuevos anuncios de protección, pero nada está confirmado. Mientras tanto, Álvarez reconoce que muchas personas:

evalúan pedir salida voluntaria ,

, consideran usar la app CBP One para un posible retorno controlado,

para un posible retorno controlado, o buscan cualquier vía legal para permanecer.

La recomendación del abogado: actuar con prudencia, pero no quedarse inmóviles.

Un mensaje para quienes sienten miedo

El fin del TPS no significa que todo esté perdido. Álvarez recalca que muchos venezolanos aún podrían calificar para asilo, incluso si el tiempo legal para solicitarlo ya pasó, siempre que puedan demostrar que sus circunstancias cambiaron recientemente.

“Lo importante es no dejar pasar la oportunidad”, concluye.

