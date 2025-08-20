Una gran cantidad de latinos emigran a Estados Unidos con el propósito de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, las políticas migratorias impuestas por la Administración Trump ocasionaron que muchos fueran arrestados por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes no dudan en usar su fuerza excesiva. En esta ocasión, te contaré el caso de Cristian García, un ciudadano venezolano que trabaja como repartidor de comida y terminó interceptado violentamente por las autoridades migratorias en Washington D.C.

En videos grabados por testigos, se observa a dos agendes federales enmascarados interceptando al hombre latino, quien está intentando liberarse. Ante la situación, se unieron otros oficiales para cumplir con su objetivo.

Al notar que Cristian estaba poniendo resistencia, una de las autoridades usó su arma eléctrica contra el latino para facilitar su detención. Fue así que lograron levantarlo y trasladarlo a un automóvil para ponerlo bajo arresto.

Las grabaciones rápidamente fueron difundidas por las distintas redes sociales y consiguieron una gran repercusión, debido al violento accionar por parte de los agentes de ICE.

Cristian tuvo que recibir una descarga eléctrica para ser detenido por los agentes de ICE. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Su familia se enteró en redes sociales

Gracias a la popularidad que consiguieron los distintos videos del arresto de Cristian Carías en redes sociales, su familia pudo enterarse que él forma parte de la extensa lista de extranjeros detenidos a causa de la nueva política migratoria.

Daniela Carías, prima del protagonista de este caso, logró conversar con Noticias Telemundo y afirmó que su familia está conmocionada y preocupada por lo que atravesó Cristian.

“Nos da de todo porque decimos: ‘Si así lo trataron de esa manera, qué le estarán haciendo, a dónde lo llevaron, lo estarán torturando, estará con vida’. Ningún ser humano merece ser tratado así. Nuestros derechos se tienen que respetar”, dijo.

Con lágrimas en los ojos, Daniela Carías consideró "inhumano" el arresto realizado a su primo. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Tenía una orden de deportación

Ante la repercusión del caso de Cristian Carías, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos se pronunció, alegando que el ciudadano venezolano había ingresado ilegalmente al territorio estadounidense en el 2023.

También añadió que contaba con una orden de deportación y poseía una larga lista de delitos de tránsito. Además, enfatizaron que un agente de ICE terminó herido a causa de la resistencia que impuso Cristian.