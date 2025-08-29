Christian Rodríguez estaba muy entusiasmado por asistir al picnic anual que realizaría McDonald’s, la empresa donde laboraba. Si bien imaginó que sería un día feliz y se olvidaría de sus responsabilidades laborales, se convirtió en un momento que marcó un antes y un después durante su estancia en Estados Unidos: terminó detenido en Nueva York por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .

Este hombre de origen venezolano fue gerente, por varios años, de un local de esta marca de comida rápida, situado en Oceanside, Long Island. Esta empresa le brindó el sustento económico para vivir en este país. Sin embargo, no todo parece de maravilla.

Según el DHS, Christian debió abandonar Estados Unidos a inicios del 2016, pero el optó por permanecer ilegalmente. (Crédito: Newsday / YouTube)

Si bien posee un número de Seguro Social, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró a Newsweek que Christian es un “extranjero ilegal”, ya que “ingresó a Estados Unidos con una visa de turista B-2″, y “se le exigió que salga del país antes del 3 de junio del 2016″.

Pese a esta orden, el hombre decidió tomar el riesgo y vivió aproximadamente 10 años en este país, pero eso no es lo único. La agencia añade que cuenta con condenas de agresión y daños a la propiedad.

Christian Rodríguez tuvo el cargo de gerente en el McDonald's situado en Oceanside, Long Island. (Crédito: Newsday / YouTube)

Nunca llegó al picnic

Un compañero de trabajo de Christian Rodríguez, quien pidió no revelar su identidad, relató cómo sucedieron las cosas. Sucede que el ciudadano venezolano había asistido a una audiencia sobre su solicitud de inmigración en Bethpage y fue detenido por los agentes de inmigración.

Ese mismo día, tenía planeado asistir al picnic que organizaba su empresa. Sin embargo, tras su detención, envió un mensaje de texto informando que dicha solicitud le fue denegada y que estaba bajo arresto.

Hasta ahora, Rodríguez permanece bajo custodia de ICE en Central Islip y es una alta posibilidad de que sea deportado a su país natal.