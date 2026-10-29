Un trabajador de un supermercado en Estados Unidos se convirtió en protagonista de un video viral después de que un creador de contenido intentara hacerle una broma mientras cumplía con su jornada laboral. La reacción del empleado, quien expresó su preocupación por las dificultades económicas que atraviesa y el tiempo que pasa lejos de sus hijos, generó una ola de solidaridad en redes sociales que se tradujo en miles de dólares recaudados para ayudarlo.

El hombre, identificado como Walt Z, trabaja para Red Baron y fue abordado por una persona que fingió quitarle dinero mediante una supuesta transacción con Apple Pay. Aunque el bromista presentó la situación como una simple ocurrencia para las redes sociales, el trabajador no encontró divertida la situación y terminó expresando su indignación. El video se difundió en distintas plataformas y provocó críticas contra quienes utilizan a empleados de tiendas como protagonistas de sus bromas.

¿Qué ocurrió entre el trabajador y el bromista en el supermercado?

En las imágenes, la persona que graba se acerca al empleado y le pregunta la hora antes de colocar su teléfono junto al del trabajador. En ese momento, reproduce el sonido de una transacción de Apple Pay para hacerle creer que acaba de quitarle dinero.

“Gracias, hermano, acabo de quitarte 10 dólares”, le dice el bromista. Aunque para quienes ven el video resulta evidente que se trata de un sonido pregrabado, el trabajador no tiene por qué saberlo y responde con molestia.

“Ahora no te metas conmigo, ¿de acuerdo?”, advierte inicialmente. Después pregunta si lo están grabando, se aleja y señala que denunciará lo ocurrido.

La situación se intensifica cuando la persona que filma comienza a salir del establecimiento y le dice: “Gracias por los 20 dólares”. Incluso alguien que acompaña al bromista le pide que se detenga.

En ese momento, el empleado pierde la paciencia y explica por qué considera que la situación está lejos de ser divertida.

“Esto no es una broma para mí. Tengo hijos en casa que se fueron a dormir sin mí. Se suponía que debía estar en casa hace una hora, pero todavía sigo trabajando”, reclama.

El trabajador también le manifiesta su temor a sufrir consecuencias laborales por lo sucedido. Según explica, podría terminar expulsado del establecimiento debido a la conducta de quienes lo están grabando.

‘MY LIFE IS HARD AS IT IS, I DON’T NEED THIS CRAP!’ — Grocery store worker SNAPS at clout-chasing kids Teens tried to apologize to the man with four kids and a mortgage, but it didn’t look sincere to him https://t.co/5fl7NWrZdA — RT (@RT_com) October 28, 2026

¿Qué dijo el empleado sobre sus dificultades económicas y su familia?

Uno de los momentos que más repercusión generó en redes sociales fue cuando el trabajador cuestionó la actitud de la persona que realizaba la broma y puso sobre la mesa sus responsabilidades familiares.

“Mi vida es lo suficientemente difícil tal como es”, manifestó, en una frase que se convirtió en el centro de la conversación en Internet.

El empleado también rechazó las disculpas del bromista, al considerar que su expresión no reflejaba arrepentimiento. Además, señaló que la persona que lo grababa probablemente obtendría ingresos con el contenido mientras él tenía dificultades para cubrir sus propios gastos.

“No puedes pagar ni siquiera mi maldita hipoteca. Y tengo cuatro hijos en casa”, expresó durante el intercambio.

Sus palabras conectaron con usuarios que cuestionaron el uso de trabajadores que cumplen largas jornadas como protagonistas de videos diseñados para conseguir reproducciones, interacciones y popularidad en las plataformas digitales.

Walt Z, padre de cuatro hijos, recibió más de US$100.000 mediante una campaña de GoFundMe. | Crédito: GoFundMe

¿Cuánto dinero recaudó la campaña de GoFundMe para Walt Z?

La difusión del video impulsó una campaña de recaudación en GoFundMe para ayudar al empleado y a su familia. La iniciativa fue organizada por Luke Oakenshield, quien aclaró en la descripción que no conocía personalmente al trabajador. La colecta superó los US$200.000.

Oakenshield explicó que la iniciativa buscaba respaldar a una persona trabajadora que se esfuerza por mantener a su familia y que no debería tener que preocuparse por perder su estabilidad debido a alguien que busca conseguir visitas y clics en Internet.

Un bromista grabó al empleado durante su jornada laboral y desató críticas por el contenido difundido. | Crédito: GoFundMe

¿Qué pasó con las cuentas del bromista que grabó al trabajador?

Según Newsweek, la identidad de la persona que realizó la broma no quedó confirmada. Sin embargo, algunos ejemplares del video difundidos en redes sociales muestran la marca de agua de una cuenta de Instagram identificada como @thea.ctiveworld.

La cuenta aparentemente fue eliminada. Asimismo, el perfil de TikTok asociado con el mismo nombre ya no mostraba los videos de bromas que anteriormente publicaba, incluidos otros contenidos protagonizados por trabajadores del sector minorista.

No está claro si esas cuentas fueron los canales originales en los que apareció el video ni si la eliminación del contenido estuvo directamente relacionada con las críticas que recibió.

¿Qué se sabe sobre el trabajador y su familia después de hacerse viral el video?

Tras la difusión de las imágenes y el aumento de las donaciones, una publicación compartida en el foro de Reddit r/RedBaronWorker, creado para intentar localizar al empleado, señaló que Walt Z y su familia estaban sorprendidos por la respuesta del público.

Según ese mensaje, la familia agradeció la solidaridad recibida, pero pidió privacidad en medio de la atención que generó el caso.

Por el momento, no se han difundido más detalles confirmados sobre la situación laboral del empleado ni sobre posibles medidas relacionadas con lo ocurrido.