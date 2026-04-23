Trabajar como agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en 2026 se ha convertido en una opción muy buscada por quienes quieren una carrera federal estable, ya que además del salario brinda a sus agentes un buen paquete de beneficios y posibilidades de ascenso dentro del sistema de seguridad de Estados Unidos. Si tienes pensado postular a esta agencia federal que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), te contamos cuánto es su salario y qué requisitos debes cumplir para formar parte de ella.

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¿CUÁNTO GANA UN AGENTE DE ICE EN 2026?

El salario de un agente de ICE varía de acuerdo a diversos factores: experiencia, rango y ubicación. A continuación, un promedio de lo que ganan en el mercado estadounidense:

Ingreso inicial: desde $50,000 hasta $70,000

desde $50,000 hasta $70,000 Promedio mensual: cerca de $6,900

cerca de $6,900 Promedio anual: alrededor de $83,000

alrededor de $83,000 Con experiencia: puede superar los $100,000

Esos montos varían si a esa base se le añaden horas extras. Como se sabe, en el cumplimiento de sus funciones, los agentes son solicitados para cumplir redadas a diversas ciudades del país.

Además de las cifras indicadas, los bonos ayudan a sumar más. Entre los beneficios que reciben están: seguro médico completo, plan de retiro, vacaciones pagadas, estabilidad laboral y crecimiento interno.

Los agentes de ICE se mantienen firmes en la misión de detener la mayor cantidad de indocumentados posibles (Foto: AFP)

REQUISITOS PARA TRABAJAR EN ICE

Para trabajar en ICE como agente u oficial de deportación necesitas cumplir requisitos federales bastante estrictos, sobre todo en ciudadanía, edad, antecedentes y capacidad para portar armas.

Requisitos básicos

Ciudadanía estadounidense obligatoria, ya sea por nacimiento o naturalización.

Edad: normalmente debes ingresar antes de los 37–40 años, aunque el límite exacto depende del puesto; hay excepciones para veteranos y personas que ya trabajaron en aplicación de la ley federal.

Licencia de conducir válida en EE.UU.

Capacidad legal para portar armas de fuego (sin antecedentes que lo impidan) y disposición a usarlas en servicio.

Servicio Selectivo: hombres nacidos después del 31/12/1959 deben estar registrados en el Selective Service.

Educación, experiencia y pruebas

Título universitario o combinación de estudios y experiencia en áreas como seguridad, fuerzas del orden, servicios gubernamentales o similares.

Aprobar un examen físico previo al empleo (Physical Fitness Test) y evaluaciones médicas para demostrar que puedes hacer trabajo operativo.

Pasar verificación de antecedentes penales y de seguridad para obtener y mantener al menos una habilitación de seguridad tipo “Secret Clearance”.

Algunos puntos a tener en cuenta

Estar dispuesto a viajar y reubicarse dentro de EE.UU. según las necesidades de ICE.

Los inmigrantes naturalizados sí pueden trabajar en ICE si cumplen todos los requisitos de ciudadanía, edad, armas, etc.; normalmente la green card sola no alcanza, salvo en puestos de apoyo muy específicos y excepcionales.

Agentes de ICE durante una redada en Estados Unidos (Foto: AFP)

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