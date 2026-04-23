Aunque el sueldo y los bonos han disparado el interés por trabajar en ICE, la agencia solo contrata a quienes demuestran preparación académica o experiencia en seguridad, superan exámenes físicos y médicos, y obtienen una autorización de seguridad de nivel federal (Foto: ICE / Flickr)
Aunque el sueldo y los bonos han disparado el interés por trabajar en ICE, la agencia solo contrata a quienes demuestran preparación académica o experiencia en seguridad, superan exámenes físicos y médicos, y obtienen una autorización de seguridad de nivel federal (Foto: ICE / Flickr)
Judith Vicente
Judith Vicente

Trabajar como en 2026 se ha convertido en una opción muy buscada por quienes quieren una carrera federal estable, ya que además del salario brinda a un buen paquete de beneficios y posibilidades de ascenso dentro del sistema de seguridad de Estados Unidos. Si tienes pensado postular a esta agencia federal que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), te contamos cuánto es su salario y qué requisitos debes cumplir para formar parte de ella.

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¿CUÁNTO GANA UN AGENTE DE ICE EN 2026?

El salario de un agente de ICE varía de acuerdo a diversos factores: experiencia, rango y ubicación. A continuación, un promedio de lo que ganan en el mercado estadounidense:

  • Ingreso inicial: desde $50,000 hasta $70,000
  • Promedio mensual: cerca de $6,900
  • Promedio anual: alrededor de $83,000
  • Con experiencia: puede superar los $100,000

Esos montos varían si a esa base se le añaden horas extras. Como se sabe, en el cumplimiento de sus funciones, los agentes son solicitados para cumplir redadas a diversas ciudades del país.

Además de las cifras indicadas, los bonos ayudan a sumar más. Entre los beneficios que reciben están: seguro médico completo, plan de retiro, vacaciones pagadas, estabilidad laboral y crecimiento interno.

Los agentes de ICE se mantienen firmes en la misión de detener la mayor cantidad de indocumentados posibles (Foto: AFP)
Los agentes de ICE se mantienen firmes en la misión de detener la mayor cantidad de indocumentados posibles (Foto: AFP)

REQUISITOS PARA TRABAJAR EN ICE

Para trabajar en ICE como agente u oficial de deportación necesitas cumplir requisitos federales bastante estrictos, sobre todo en ciudadanía, edad, antecedentes y capacidad para portar armas.

Requisitos básicos

  • Ciudadanía estadounidense obligatoria, ya sea por nacimiento o naturalización.
  • Edad: normalmente debes ingresar antes de los 37–40 años, aunque el límite exacto depende del puesto; hay excepciones para veteranos y personas que ya trabajaron en aplicación de la ley federal.
  • Licencia de conducir válida en EE.UU.
  • Capacidad legal para portar armas de fuego (sin antecedentes que lo impidan) y disposición a usarlas en servicio.
  • Servicio Selectivo: hombres nacidos después del 31/12/1959 deben estar registrados en el Selective Service.

Educación, experiencia y pruebas

  • Título universitario o combinación de estudios y experiencia en áreas como seguridad, fuerzas del orden, servicios gubernamentales o similares.
  • Aprobar un examen físico previo al empleo (Physical Fitness Test) y evaluaciones médicas para demostrar que puedes hacer trabajo operativo.
  • Pasar verificación de antecedentes penales y de seguridad para obtener y mantener al menos una habilitación de seguridad tipo “Secret Clearance”.

Algunos puntos a tener en cuenta

  • Estar dispuesto a viajar y reubicarse dentro de EE.UU. según las necesidades de ICE.
  • Los inmigrantes naturalizados sí pueden trabajar en ICE si cumplen todos los requisitos de ciudadanía, edad, armas, etc.; normalmente la green card sola no alcanza, salvo en puestos de apoyo muy específicos y excepcionales.
Agentes de ICE durante una redada en Estados Unidos (Foto: AFP)
Agentes de ICE durante una redada en Estados Unidos (Foto: AFP)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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