Millones de personas en Estados Unidos se preparan para celebrar el Día de Acción de Gracias el jueves 26 de noviembre. Mientras algunos compartirán una cena con familiares y amigos, otros tendrán que trabajar. Ante esta situación, surge una duda: ¿corresponde recibir un pago adicional por laborar en Thanksgiving, uno de los feriados federales del país? A continuación, te explicamos cuánto deben pagarte y en qué casos te corresponde un extra.

No todos los empleados reciben un extra por trabajar en Thanksgiving (Foto: Freepik)

¿TE CORRESPONDE UN PAGO EXTRA POR TRABAJAR EN THANKSGIVING EN EE.UU.?

En Estados Unidos, trabajar en Thanksgiving no te da derecho automáticamente a cobrar el doble ni tiempo y medio. Para la mayoría de los empleados del sector privado, la ley federal permite que ese día se pague a la tarifa habitual. El monto puede ser mayor si corresponde pagar horas extra, si una ley estatal lo exige o si así lo establece el contrato, un convenio colectivo o la política de la empresa.

“La Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) no exige el pago de horas extras por el trabajo realizado los sábados, domingos, días festivos o días de descanso habituales; a menos que se trabajen horas extras en dichos días”, se lee en el sitio web del Departamento de Trabajo (DOL).

¿EN QUÉ CASOS DEBEN PAGARTE MÁS?

Por horas extra: los empleados cubiertos por la FLSA y no exentos de sus disposiciones deben recibir al menos 1,5 veces su tarifa regular por las horas trabajadas que excedan las 40 en una misma semana laboral. El recargo se debe al exceso de horas, no a que sea Thanksgiving. Cabe mencionar que algunas leyes estatales establecen protecciones adicionales.

los empleados cubiertos por la FLSA y no exentos de sus disposiciones deben recibir al menos 1,5 veces su tarifa regular por las horas trabajadas que excedan las 40 en una misma semana laboral. El recargo se debe al exceso de horas, no a que sea Thanksgiving. Cabe mencionar que algunas leyes estatales establecen protecciones adicionales. Por contrato o beneficio de la empresa: el empleador puede contemplar un pago especial por trabajar en días festivos, señala la sección de preguntas y respuestas de DOL.

el empleador puede contemplar un pago especial por trabajar en días festivos, señala la sección de preguntas y respuestas de DOL. Por una norma estatal: hay excepciones a la regla general. Por ejemplo, Rhode Island exige tiempo y medio por trabajo en domingos y feriados en el comercio minorista y ciertos otros negocios, según las normas aplicables. Esto no debe interpretarse como un beneficio que cubre a todos los trabajadores del estado, precisa DOL.

¿Y SI NO TRABAJAS ESE DÍA?

La ley federal tampoco obliga a pagar el feriado si no trabajas. El descanso remunerado por Thanksgiving suele depender del acuerdo con el empleador. Además, las horas de un feriado pagado, pero no trabajado no cuentan como horas efectivamente trabajadas para alcanzar el umbral federal de horas extra.

No siempre se paga doble: cuánto te corresponde por trabajar en Thanksgiving (Foto: Kampus Production / Pexels)