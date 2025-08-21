A mitades de julio del presente año, te conté el caso de un jardinero que suplicó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que no lo arrestaran . Pese a su pedido y de refugiarse en una clínica de Ontario, California, el ciudadano hondureño de nombre Dennis Guillén Solis fue arrestado y deportado a su país natal. Ha pasado más de un mes y quiso contar cómo fue su experiencia.

El hombre pasó 40 días bajo arresto antes de ser trasladado a Honduras. Desde que llegó a este país, siente que su vida cambió rotundamente, pues está enfrentando a una dura realidad.

“La verdad, es muy difícil porque ya no vamos a tener la facilidad que teníamos antes de ayudarle en todo, pero Dios es grande”, fueron sus palabras a Noticias Telemundo.

Cuando residía en Estados Unidos, Dennis se encargaba de solventar los gastos que necesitaba su familia. Sin embargo, la situación se ha vuelto complicada desde que regresó a su país natal, aunque sigue apoyándolos. A pesar de todo, no pierde la fe de regresar.

Dennis cuenta que debe seguir apoyando a su familia que sigue viviendo en Estados Unidos. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

“Es horrible”

Dennis no desaprovechó la oportunidad para contar cómo fue estar recluido. El hombre consideró que fue “horrible” en esos 40 días que estuvo arrestado.

“Te tienen siempre encadenado de pies y manos. Solo te dejan ver la luz del sol media hora (30 minutos) y no crea que uno salga al aire libre, no. (Estuve) encerrado en cuatro paredes”, contó.

Dennis intentó refugiarse en la clínica donde trabaja como jardinero, pero fue en vano. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

No volverá dentro de 10 años

Cuando fue detenido por los agentes de ICE, el ciudadano hondureño intentó convencer al juez de su caso para anular la orden de deportación, pero su solicitud fue denegada. Es más, no podrá retornar a Estados Unidos en 10 años; si lo intenta, será encarcelado.

Los asistentes médicos que intentaron evitar su detención enfrentan cargos

Cuando se registró la detención de Dennis Guillén en Ontario Advance Surgical Center, California, dos personales médicos de esta clínica intentaron impedir que los agentes de ICE lo llevaran arrestado, aunque fue en vano . Ambos fueron identificados como José de Jesús Ortega y Danielle Dávila.

Su accionar provocó que se le impute cargos en su contra. Si bien se les desestimó delitos graves de conspiración y agresión hacia las autoridades, ahora ambos están enfrentando el delito de acoso.

