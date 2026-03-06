Si estás pensando en obtener más ingresos económicos en Estados Unidos sin comprometer todo tu horario, es posible debido a que el mercado laboral de este país ofrece valiosas oportunidades de medio tiempo. Te mencionaré que muchos sectores valoran el talento latino y están dispuestos a ofrecer salarios competitivos para captar personal. En esta nota, te explicaré cuáles son los empleos con mejor paga, los portales más eficaces que te ayudarán en tu búsqueda y qué pasos debes cumplir para destacar durante el proceso de selección.

Si bien estas oportunidades laborales están dirigidas especialmente a estudiantes universitarios, las convocatorias están abiertas a personas de cualquier edad. Es verdad que se necesitan ciertas habilidades para obtener más chances de acceder al puesto de trabajo, pero también se requiere demostrar un alto nivel de compromiso.

Los empleos de medio tiempo mejores remunerados en EE.UU. este 2026

ATENCIÓN MÉDICA

El sector brinda numerosas oportunidades de empleo a tiempo parcial para la comunidad latina, destacándose posiciones en asistencia de enfermería, cuidado de adultos mayores y soporte administrativo en centros médicos. Dichas vacantes ofrecen una remuneración que oscila entre los $18 y $25 por hora; eso sí, la cifra puede variar según la ubicación geográfica y la experiencia que posees.

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

El incremento de las ventas digitales y la necesidad de entregas inmediatas ha impulsado la búsqueda de personal para almacenes, así como de repartidores y choferes de delivery. Muchos de estos roles a tiempo parcial proporcionan un salario que oscila entre los $17 y $22, incluyendo incentivos adicionales por productividad o la oportunidad de trabajar jornadas extras en épocas de mucha demanda.

Ser repartidor de comida es una excelente opción laboral, pues brinda facilidad de horarios y buena paga. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

TECNOLOGÍA Y SOPORTE REMOTO

El sector tecnológico brinda diversas opciones laborales de medio tiempo con salarios competitivos en áreas como soporte técnico, atención al cliente online y gestión de contenidos. Estas empresas, que operan bajo la modalidad de trabajo remoto, valoran el dominio del español e inglés. Se prevé que las remuneraciones oscilan entre $20 y $30 por hora.

VENTAS Y COMERCIO MINORISTA ESPECIALIZADO

Establecimientos comerciales, supermercados y empresas especializadas se encuentran en la búsqueda de personas para cubrir vacantes de medio tiempo con horarios flexibles. Estos empleos ofrecen sueldos que oscilan entre los $15 y $22 por hora, además de incentivos, comisiones y posibilidades de crecimiento interno, destacando que contar con experiencia previa en atención al cliente es un factor clave para acceder a estos puestos.

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Trabajos en sectores de limpieza, mantenimiento de oficinas o la jardinería ofrecen actualmente condiciones atractivas, incluyendo horarios flexibles y salarios competitivos que se sitúan entre $15 y $20 por hora para el personal. También es posible incrementar los ingresos mensuales al combinar diversos turnos a lo largo de cada semana.

El sector de limpieza también ofrece múltiples puestos de trabajo a medio tiempo con salarios competitivos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo conseguir un trabajo bien remunerado bien pagado

Elabora un CV claro y bilingüe: detalle en el documento tus mejores habilidades, la experiencia laboral que posees y tu disponibilidad de horarios.

detalle en el documento tus mejores habilidades, la experiencia laboral que posees y tu disponibilidad de horarios. Busca los empleos en portales confiables: te recomiendo buscar en los portales Indeed, Snagajob, LinkedIn, entre otros.

te recomiendo buscar en los portales Indeed, Snagajob, LinkedIn, entre otros. Aprovecha las referencias y redes comunitarias: tus contactos personales o asociaciones latinas pueden ayudarte en tu búsqueda.

tus contactos personales o asociaciones latinas pueden ayudarte en tu búsqueda. Considera la flexibilidad y los beneficios que ofrecen: ciertos trabajos te pueden brindar transporte gratis, horarios fijos o capacitaciones que aumentan la paga a largo plazo.

ciertos trabajos te pueden brindar transporte gratis, horarios fijos o capacitaciones que aumentan la paga a largo plazo. Capacítate para obtener empleos mejores remunerados: trata de acceder a cursos cortos de certificación, manejo de software o idiomas.

