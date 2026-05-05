El verano ya se siente en el Estado de la Estrella Solitaria y no solo por el calor. Entre mayo y agosto, el estado entra en su temporada más intensa de contratación, impulsando los trabajos de verano en Texas. Con más turismo, consumo y actividad al aire libre, miles de negocios necesitan reforzar equipos y lo necesitan ya. Este año, además, hay un factor clave: la urgencia por contratar está abriendo oportunidades, incluso para quienes no tienen mucha experiencia.

Si estás buscando un empleo rápido o un ingreso temporal, este es uno de los mejores momentos para moverte.

¿Dónde hay trabajos de verano en Texas?

La demanda se concentra en sectores donde el flujo de personas no se detiene. No solo las grandes empresas están contratando: pequeños negocios, cadenas y servicios locales están sumando personal todos los días.

Estas son las áreas con más vacantes activas:

Restaurantes y comida rápida : necesitan cubrir más turnos, sobre todo en noches y fines de semana.

: necesitan cubrir más turnos, sobre todo en noches y fines de semana. Tiendas y centros comerciales : buscan vendedores, cajeros y personal de depósito.

: buscan vendedores, cajeros y personal de depósito. Parques, eventos y turismo : generan empleos temporales en atención al público, logística y mantenimiento.

: generan empleos temporales en atención al público, logística y mantenimiento. Construcción y trabajos al aire libre: alta demanda de mano de obra en obras y servicios.

En muchos casos, no piden experiencia previa. Lo que más pesa ahora es algo muy concreto: disponibilidad inmediata y ganas de trabajar.

Conseguir trabajos de verano en Texas es más fácil ahora gracias a procesos de contratación rápidos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Las ciudades con más trabajos de verano en Texas

Aunque hay ofertas en todo Texas, hay zonas donde la actividad es mucho más intensa:

Houston

Dallas y el área de Dallas–Fort Worth

Austin

San Antonio

En estas ciudades, la rotación laboral durante el verano es alta. ¿Qué significa esto? Que si una vacante se llena hoy, es muy probable que otra se abra en cuestión de días.

El factor clave: están contratando con urgencia

Aquí está la ventaja más grande de esta temporada: la velocidad.

Muchas empresas necesitan cubrir turnos de inmediato, así que priorizan candidatos disponibles sobre perfiles con experiencia extensa. Esto se traduce en:

Procesos de selección más rápidos

Menos requisitos formales en puestos básicos

Posibilidad de empezar a trabajar en pocos días

Para quienes buscan su primer empleo o necesitan ingresos rápidos, este escenario es especialmente favorable.

¿Dónde buscar y cómo aplicar a trabajos de verano en Texas?

Las vacantes se publican todos los días en plataformas como:

Ahí puedes filtrar por ciudad, tipo de trabajo y disponibilidad. También puedes ampliar tu búsqueda usando el término “Summer Jobs in Texas” para encontrar más ofertas activas en distintas plataformas.

Pero hay un método que sigue funcionando muy bien en verano: salir a recorrer zonas comerciales o gastronómicas. Los carteles de “Now Hiring” aparecen por todas partes, y muchos empleadores hacen entrevistas en el momento.

¿Cuánto se puede ganar en trabajos de verano en Texas?

El salario depende del tipo de trabajo y la ciudad, pero en general:

Entre $10 y $15 por hora en puestos básicos

en puestos básicos Más ingresos en trabajos con propinas (como restaurantes)

Mejores pagos en tareas físicas o más exigentes

Aunque el salario mínimo estatal es de $7.25 por hora, la mayoría de empleadores paga por encima debido a la alta demanda.

Los trabajos de verano en Texas ofrecen oportunidades incluso para personas sin experiencia previa. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué necesitas para conseguir trabajos de verano en Texas?

Para acceder a un empleo formal en Texas, debes contar con:

Permiso legal de trabajo en Estados Unidos

Número de Seguro Social

Documento de identidad válido

El verano en Texas no solo genera empleo, genera dinamismo. La combinación de alta demanda, rotación constante y urgencia por contratar hace que las oportunidades aparezcan y se renueven todo el tiempo.

Si sabes dónde buscar y te mueves rápido, este puede ser uno de los momentos más favorables del año para conseguir trabajo.

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