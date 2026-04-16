La cadena de supermercados Trader Joe’s anunció un acuerdo legal que permitirá a algunos de sus clientes recibir un pago económico. Esto forma parte de una demanda colectiva relacionada con el manejo de información en recibos de compra. Según el sitio oficial del acuerdo, las personas que realizaron compras con tarjeta de crédito o débito entre el 5 de marzo y el 19 de julio de 2019 podrían ser elegibles para recibir una compensación.

La demanda fue presentada por Brian Keim, quien acusó a la empresa de violar la Fair and Accurate Credit Transactions Act al imprimir demasiados dígitos de las tarjetas en los recibos. En concreto, se habrían mostrado los primeros seis y los últimos cuatro números, lo que, según el demandante, aumenta el riesgo de robo de identidad.

La compañía señaló que no se han reportado casos de robo de identidad relacionados con este problema. “Sin embargo, el robo de identidad no es necesario para probar un reclamo de FACTA y, por lo tanto, no es necesario haber sufrido un robo de identidad para presentar un reclamo de pago de este acuerdo”, indicó la empresa en un comunicado.

Los clientes que compraron entre marzo y julio de 2019 podrían ser elegibles para recibir dinero (Foto: Freepik)

Aun así, Trader Joe’s negó las acusaciones y cualquier responsabilidad legal, explicando que solo una pequeña parte de las transacciones en algunas tiendas estuvo involucrada y que decidió llegar a un acuerdo porque el proceso judicial podría ser largo, costoso y riesgoso.

La empresa también aclaró que el tribunal no ha emitido un fallo sobre el caso ni sobre las acusaciones de Keim, por lo que el acuerdo no implica que las denuncias sean válidas.

Como parte del acuerdo, Trader Joe’s aceptó pagar 7,4 millones de dólares, monto que se destinará a compensar a los clientes que presenten reclamos válidos, además de cubrir honorarios legales, gastos administrativos y otros costos relacionados con el proceso.

Para obtener la compensación, es necesario presentar una solicitud antes de junio de 2026. (Foto: RYAN MURPHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / RYAN MURPHY

Se estima que cada persona que presente un reclamo podría recibir alrededor de 102,45 dólares, aunque la cifra final dependerá del número total de solicitudes aprobadas. Para acceder al pago, los clientes deben completar un formulario antes del 6 de junio de 2026, ya sea en línea o por teléfono.

Quienes participen en el acuerdo renuncian a su derecho de demandar a la empresa por este mismo caso en el futuro. Por otro lado, quienes decidan excluirse antes del 9 de junio de 2026 podrán continuar con acciones legales.

Cabe agregar que el acuerdo aún debe ser aprobado por un tribunal en una audiencia programada para el 10 de agosto de 2026.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!