La muerte de un maestro en Georgia, Estados Unidos, conmocionó a toda una comunidad escolar. Jason Hughes, de 40 años y padre de dos hijos, murió tras un accidente ocurrido durante una broma estudiantil que formaba parte de una tradición conocida como “junior/senior wars” (“guerras entre jóvenes y mayores”). El incidente ocurrió la noche del jueves en la ciudad de Gainesville. Un grupo de estudiantes llegó hasta la casa del profesor y cubrió su jardín con papel higiénico como parte de la competencia entre alumnos de penúltimo y último año de secundaria.

Según el New York Post, la vivienda del profesor era un objetivo frecuente dentro de esta tradición, ya que las reglas del juego otorgaban más puntos cuando las bromas se realizaban en casas de maestros. Además, tanto Hughes como su esposa trabajaban como docentes en North Hall High School, lo que hacía que su casa fuera especialmente conocida entre los estudiantes.

Según informó la oficina del sheriff del condado de Hall, el profesor salió de su casa cerca de las 11:40 p. m. para intentar sorprender a los estudiantes cuando escapaban en sus vehículos. En ese momento resbaló y cayó en la calle, que estaba mojada por la lluvia, siendo atropellado por una camioneta conducida por el estudiante de 18 años Jayden Wallace.

El maestro salió de su casa para sorprender a los estudiantes que habían cubierto su jardín con papel higiénico, pero resbaló y fue atropellado por un vehículo conducido por un joven de 18 años. (Foto: Jason Hughes / Facebook)

De acuerdo con las autoridades, el joven conductor y otros estudiantes se detuvieron inmediatamente para intentar ayudar. Los adolescentes le brindaron primeros auxilios hasta que llegaron los servicios de emergencia, quienes lo trasladaron a un hospital cercano; sin embargo, el maestro murió posteriormente debido a la gravedad de sus heridas.

Wallace enfrenta cargos por homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente, invasión de propiedad privada y arrojar basura en propiedad privada. Otros cuatro estudiantes, Elijiah Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz, todos de 18 años, también fueron arrestados y acusados de invasión de propiedad y de tirar basura.

La tragedia ocurrió apenas horas después de que el distrito escolar advirtiera a los estudiantes que pusieran fin a esta tradición de bromas.

La policía acusó a Jayden Wallace de homicidio vehicular y otros delitos, mientras que cuatro estudiantes más fueron arrestados por invasión de propiedad. (Foto: Hall County Sheriff's Office)

En un comunicado, funcionarios del distrito señalaron: “Si bien entendemos que la graduación es un momento para celebrar y crear recuerdos duraderos, debemos enfatizar la importancia del comportamiento responsable y el respeto por los demás y sus propiedades”.

Las autoridades añadieron que en años anteriores algunas bromas “han ido demasiado lejos, provocando daños a la propiedad”.

Tras la muerte del profesor, su esposa Laura Hughes hizo un llamado inesperado: pidió que se retiren los cargos contra los estudiantes.

“Esta es una tragedia terrible y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine las vidas de estos estudiantes”, dijo en conversación con el New York Times, explicando que su esposo siempre se preocupó por el futuro de sus alumnos.

No era la primera vez que la vivienda del docente formaba parte de la tradición conocida como “junior/senior wars”. (Foto: @nthjuniorseniorwars23 / Instagram)

La docente también aseguró que su esposo no salió enojado a enfrentarlos. “Estaba emocionado y esperando atraparlos en el acto”, afirmó, indicando que el profesor esperaba la broma como parte de la tradición escolar.

Mientras la comunidad lamenta la terrible pérdida del docente, una campaña en GoFundMe creada para apoyar a la familia del maestro ya ha recaudado más de 220.000 dólares.

La iniciativa busca ayudar a cubrir gastos inmediatos y apoyar el futuro educativo de los dos hijos del profesor, cuya muerte generó una ola de solidaridad en toda la comunidad.

