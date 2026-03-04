Conoce qué días de marzo tendrás la oportunidad de tramitar tu pasaporte en EE.UU. (Foto: Charles-McClintock Wilson / iStock)
¿Planeas viajar este 2026 por los diversos estados del país, conocer un destino internacional o lo necesitas para trámites migratorios pero no encuentras turno para sacar tu pasaporte? Este es un drama constante para muchos ciudadanos o residentes de Estados Unidos, ya sean niños o mayores de edad que necesitan tenerlo por primera vez. Si bien la opción es buscar una cita para presentar la solitud, que puede tardar buena cantidad de tiempo, existe una solución más rápida para los estadounidenses elegibles para solicitarlo y aquí te lo explico al detalle. Se trata de un evento poco difundido llamado “Passport Acceptance Fair” y que puede ayudarte a obtenerlo si tienes prisa ya que tu identificación legal y vigente para recorrer el territorio nacional y lo requieres para un paso ágil por controles de seguridad en los aeropuertos. Aquí te cuento las fechas disponibles para este mes de marzo, así como los lugares que puedes visitar.

¿Qué es el “Passport Acceptance Fair” y quién puede ir?

Durante todo marzo, el “Passport Acceptance Fair” se convierte en una oportunidad clave para que muchas personas en Estados Unidos tramiten por primera vez su pasaporte estadounidense sin necesidad de sacar cita previa, en fechas y horarios especiales de tarde o fin de semana.

Se trata de una jornada especial organizada por el Departamento de Estado en conjunto con oficinas de correos, bibliotecas, universidades y cortes locales para recibir solicitudes de pasaportes. Estos eventos están dirigidos principalmente a adultos que solicitan su primer pasaporte y a todos los menores de 16 años, que por ley deben presentar el formulario DS‑11 en persona. Según se desde la web oficial, es un punto de atención presencial donde agentes autorizados revisan tus documentos, aceptan el pago y envían tu solicitud a la agencia de pasaportes.

Estas ferias de marzo son una ventana estratégica para adelantar el proceso sin pelear por citas en línea. (Foto: mediaphotos / iStock)
Estas ferias de marzo son una ventana estratégica para adelantar el proceso sin pelear por citas en línea. (Foto: mediaphotos / iStock)
/ mediaphotos

Qué llevar al evento para tramitar tu pasaporte de EE.UU.

Estos eventos son para solicitantes que presentan su solicitud por primera vez, niños y cualquier persona que deba presentar la solicitud en persona utilizando el formulario DS-11. Deben presentar:

  • Formulario DS-11 completado (no firmado)
  • Prueba de ciudadanía estadounidense (acta de nacimiento original o certificado de naturalización)
  • Identificación válida (licencia de conducir o ID estatal).
  • Fotos tipo pasaporte (disponible en el sitio por un costo adicional).
  • El costo del trámite se mantiene sin cambios y se hacen pagos separados: uno al Departamento de Estado y otro a la instalación de aceptación.
El “Special Passport Acceptance Fair” es una jornada especial organizada por el Departamento de Estado. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock)
El “Special Passport Acceptance Fair” es una jornada especial organizada por el Departamento de Estado. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock)
/ Evgenia Parajanian

Cronograma del “Passport Acceptance Fair”: ciudades y fechas clave de marzo

Revisa con cuidado el cuadro de “Appointments Required?”: donde diga “No”, basta llegar temprano con todos tus documentos; donde diga “Sí” o incluya un número de teléfono, es importante reservar tu espacio antes de acudir.

UBICACIÓNCIUDADESTADOFECHAHORARIO¿REQUIERE CITA?
Oficina de correos de AnnistonAnnistonAlabamaSábado 7 de marzo9 a. m. a 12 p. m.No
Centro de bienvenida de Berkeley College (44 Rifle Camp Rd)Parque WoodlandNueva JerseySábado 7 de marzo9 a. m. a 1 p. m.
Secretario y Contralor del Condado de Pasco (8731 Citizens Dr Ste 220)Nuevo puerto RicheyFloridaSábado 7 de marzo9 a. m. a 1 p. m.No
Secretario y Contralor del Condado de Pasco (14236 Gth St Ste 201)Dale CityFloridaSábado 7 de marzo9 a. m. a 1 p. m.No
Oficina de correos de Grand IslandGran IslaNueva YorkSábado 7 de marzo8:30 a. m. a 12 p. m.No
Tribunal de Cancillería del Condado de LoudonLoudonTennesseSábado 7 de marzo10 a. m. a 2 p. m.No
Universidad Central de Carolina del NorteDurhamCarolina del NorteLunes 9 de marzo8 am - 1 pmNo
Centro Comunitario del Área de Neola (110 4th St) NeolaIowaMar, 10 de marzo16:00-20:00 horasNo
Centro de fútbol americano Molly & Robert Hardie de la UVA (288 Massie Rd)CharlottesvilleCarolina del NorteMar, 10 de marzo9 a. m. a 4 p. m.No
Universidad Central de Carolina del NorteDurhamCarolina del NorteMar, 10 de marzo8 am - 1 pmNo
Complejo Deportivo Elba Rivera Pérez (Carr. #486 KM 15.8 BO Quebrada)CamuyRelaciones públicasMar, 10 de marzo9 a. m. a 2 p. m.No
Biblioteca gratuita de Fayetteville (300 Orchard St)FayettevilleNueva YorkMié, 11 de marzo10 a. m. a 1 p. m.No
Oficina de correos de ArvinArvinCaliforniaJueves, 12 de marzo14:00-17:00 horasSí, llame al 661-854-6412
Biblioteca Regional de Westchester (9445 Coral Way)MiamiFloridaJueves, 12 de marzo10 a. m. a 2 p. m.No
Salón De Actividades Valenciano (Carr. 919 Calle Marginal)JuncosRelaciones públicasJueves, 12 de marzo9 a. m. a 2 p. m.No
Universidad de California en IrvineIrvineCaliforniaSábado 14 de marzo8:00 a 16:30
Consorcio de Ciudades Hub (4354 Tweedy Blvd)Puerta SurCaliforniaSábado 14 de marzo9 a. m. a 3 p. m.
Biblioteca de Franklin Park (10311 Grand Ave)Parque FranklinIllinoisSábado 14 de marzo10 a. m. a 3 p. mSí, llame al 847-671-8242
Biblioteca de Aspen Drive (701 Aspen Dr)Colinas de VernonIllinoisSábado 14 de marzo9:00 a 13:30No
Registro de escrituras del condado de OrangeHillsboroughCarolina del NorteSábado 14 de marzo10 a. m. a 2 p. m.Sí (se aceptan personas sin cita previa)
Oficina del secretario del condado de Sarpy(1210 Golden Gate Dr.)PapillionnordesteSábado 14 de marzo8 am a 12 pmNo
Agencia de Pasaportes de DallasDallasTexasSábado 14 de marzo9 a. m. a 12 p. m.No
Oficina de correos del juzgado de CharlotteCarlotaVirginiaSábado 14 de marzo11 a. m. a 2 p. m.No
Oficina de correos de NoblesvilleNoblesvilleENLunes 16 de marzo15:00-18:00 horasNo
Casa Alcaldía (Calle Pedro Márquez #6)CulebraRelaciones públicasMié, 18 de marzo9 a. m. a 2 p. m.No
Biblioteca de la Isla Orcas (500 Rose St.)Sonido del esteWashingtonMié, 18 de marzo8 am a 4 pmSí, llame al360-378-2163
Centro Comunitario Flukinger (16003 Lorenzo St)Vista del canalTexasVie, 20 de marzo9 a. m. a 12 p. m.No
Ciudad de DublínDublínCaliforniaSábado 21 de marzo8 am - 1 pm
Universidad de California en IrvineIrvineCaliforniaSábado 21 de marzo8:00 a 16:30
Precinto 2 Lugar 1 Anexo Manvel (7313 Corporate Dr)ManvelTexasSábado 21 de marzo8 am - 1 pmNo
Biblioteca sucursal Evelyn Meador (2400 N Meyer Ave)SeabrookTexasSábado 21 de marzo13:00-16:00No
Oficina de correos del sur de HoustonSur de HoustonTexasSábado 21 de marzo8 am - 1 pmNo
Distrito de Bibliotecas de Palos VerdesFincas Rolling HillsCaliforniaDomingo 22 de marzo8 am a 4 pm
Centro para personas mayores Walker Ranch (835 W Rhapsody Dr)San AntonioTexasMartes, 24 de marzo8 am a 12 pmSí, llameal 210-335-2094
Centro de Servicios Integrados (Carr 155 Sec El Desvio)OrocovisRelaciones públicasJueves, 26 de marzo9 a. m. a 2 p. m.No
Secretario del Condado de StanislausModestoCaliforniaSábado 28 de marzo10 a. m. a 2 p. mNo
Biblioteca Nick Blom SalidaSalidaCaliforniaSábado 28 de marzo10 a. m. a 2 p. m.No
Antiguo juzgado del condado (211 W Santa Ana Blvd)Santa AnaCaliforniaSábado 28 de marzo9 a. m. a 3 p. m.
Biblioteca Pública de TurlockTurlockCaliforniaSábado 28 de marzo10 a. m. a 2 p. mNo
Secretario de Distrito del Condado de Cameron (1034 E Levee St)BrownsvilleTexasSábado 28 de marzo9 a. m. a 3 p. m.No
Estadio Eugene Levy de Rockland Community College (145 College Rd)SufrirNueva YorkDomingo 29 de marzo11 a. m. a 3 p. m.Sí, llame al845-638-5070
CDT Gualberto Rabell (Calle Cerra 900)San JuanRelaciones públicasMartes, 31 de marzo9 a. m. a 2 p. m.No

Si no encuentra uno que le convenga, también puede buscar centros de aceptación de pasaportes que estén abiertos los fines de semana o fuera del horario laboral habitual. Puede encontrar un centro cerca de usted utilizando la del Departamento de Estado de EE.UU.

Además, recuerda que para consultar cambios de última hora, nuevos eventos añadidos o cancelaciones por clima, conviene revisar directamente la página oficial de “Special Passport Acceptance Fairs” del Departamento de Estado antes del día de tu visita.

