¿Planeas viajar este 2026 por los diversos estados del país, conocer un destino internacional o lo necesitas para trámites migratorios pero no encuentras turno para sacar tu pasaporte? Este es un drama constante para muchos ciudadanos o residentes de Estados Unidos, ya sean niños o mayores de edad que necesitan tenerlo por primera vez. Si bien la opción es buscar una cita para presentar la solitud, que puede tardar buena cantidad de tiempo, existe una solución más rápida para los estadounidenses elegibles para solicitarlo y aquí te lo explico al detalle. Se trata de un evento poco difundido llamado “Passport Acceptance Fair” y que puede ayudarte a obtenerlo si tienes prisa ya que tu identificación legal y vigente para recorrer el territorio nacional y lo requieres para un paso ágil por controles de seguridad en los aeropuertos. Aquí te cuento las fechas disponibles para este mes de marzo, así como los lugares que puedes visitar.
¿Qué es el “Passport Acceptance Fair” y quién puede ir?
Durante todo marzo, el “Passport Acceptance Fair” se convierte en una oportunidad clave para que muchas personas en Estados Unidos tramiten por primera vez su pasaporte estadounidense sin necesidad de sacar cita previa, en fechas y horarios especiales de tarde o fin de semana.
Se trata de una jornada especial organizada por el Departamento de Estado en conjunto con oficinas de correos, bibliotecas, universidades y cortes locales para recibir solicitudes de pasaportes. Estos eventos están dirigidos principalmente a adultos que solicitan su primer pasaporte y a todos los menores de 16 años, que por ley deben presentar el formulario DS‑11 en persona. Según se explica desde la web oficial, es un punto de atención presencial donde agentes autorizados revisan tus documentos, aceptan el pago y envían tu solicitud a la agencia de pasaportes.
Qué llevar al evento para tramitar tu pasaporte de EE.UU.
Estos eventos son para solicitantes que presentan su solicitud por primera vez, niños y cualquier persona que deba presentar la solicitud en persona utilizando el formulario DS-11. Deben presentar:
- Formulario DS-11 completado (no firmado)
- Prueba de ciudadanía estadounidense (acta de nacimiento original o certificado de naturalización)
- Identificación válida (licencia de conducir o ID estatal).
- Fotos tipo pasaporte (disponible en el sitio por un costo adicional).
- El costo del trámite se mantiene sin cambios y se hacen pagos separados: uno al Departamento de Estado y otro a la instalación de aceptación.
Cronograma del “Passport Acceptance Fair”: ciudades y fechas clave de marzo
Revisa con cuidado el cuadro de “Appointments Required?”: donde diga “No”, basta llegar temprano con todos tus documentos; donde diga “Sí” o incluya un número de teléfono, es importante reservar tu espacio antes de acudir.
|UBICACIÓN
|CIUDAD
|ESTADO
|FECHA
|HORARIO
|¿REQUIERE CITA?
|Oficina de correos de Anniston
|Anniston
|Alabama
|Sábado 7 de marzo
|9 a. m. a 12 p. m.
|No
|Centro de bienvenida de Berkeley College (44 Rifle Camp Rd)
|Parque Woodland
|Nueva Jersey
|Sábado 7 de marzo
|9 a. m. a 1 p. m.
|Sí
|Secretario y Contralor del Condado de Pasco (8731 Citizens Dr Ste 220)
|Nuevo puerto Richey
|Florida
|Sábado 7 de marzo
|9 a. m. a 1 p. m.
|No
|Secretario y Contralor del Condado de Pasco (14236 Gth St Ste 201)
|Dale City
|Florida
|Sábado 7 de marzo
|9 a. m. a 1 p. m.
|No
|Oficina de correos de Grand Island
|Gran Isla
|Nueva York
|Sábado 7 de marzo
|8:30 a. m. a 12 p. m.
|No
|Tribunal de Cancillería del Condado de Loudon
|Loudon
|Tennesse
|Sábado 7 de marzo
|10 a. m. a 2 p. m.
|No
|Universidad Central de Carolina del Norte
|Durham
|Carolina del Norte
|Lunes 9 de marzo
|8 am - 1 pm
|No
|Centro Comunitario del Área de Neola (110 4th St)
|Neola
|Iowa
|Mar, 10 de marzo
|16:00-20:00 horas
|No
|Centro de fútbol americano Molly & Robert Hardie de la UVA (288 Massie Rd)
|Charlottesville
|Carolina del Norte
|Mar, 10 de marzo
|9 a. m. a 4 p. m.
|No
|Universidad Central de Carolina del Norte
|Durham
|Carolina del Norte
|Mar, 10 de marzo
|8 am - 1 pm
|No
|Complejo Deportivo Elba Rivera Pérez (Carr. #486 KM 15.8 BO Quebrada)
|Camuy
|Relaciones públicas
|Mar, 10 de marzo
|9 a. m. a 2 p. m.
|No
|Biblioteca gratuita de Fayetteville (300 Orchard St)
|Fayetteville
|Nueva York
|Mié, 11 de marzo
|10 a. m. a 1 p. m.
|No
|Oficina de correos de Arvin
|Arvin
|California
|Jueves, 12 de marzo
|14:00-17:00 horas
|Sí, llame al 661-854-6412
|Biblioteca Regional de Westchester (9445 Coral Way)
|Miami
|Florida
|Jueves, 12 de marzo
|10 a. m. a 2 p. m.
|No
|Salón De Actividades Valenciano (Carr. 919 Calle Marginal)
|Juncos
|Relaciones públicas
|Jueves, 12 de marzo
|9 a. m. a 2 p. m.
|No
|Universidad de California en Irvine
|Irvine
|California
|Sábado 14 de marzo
|8:00 a 16:30
|Sí
|Consorcio de Ciudades Hub (4354 Tweedy Blvd)
|Puerta Sur
|California
|Sábado 14 de marzo
|9 a. m. a 3 p. m.
|Sí
|Biblioteca de Franklin Park (10311 Grand Ave)
|Parque Franklin
|Illinois
|Sábado 14 de marzo
|10 a. m. a 3 p. m
|Sí, llame al 847-671-8242
|Biblioteca de Aspen Drive (701 Aspen Dr)
|Colinas de Vernon
|Illinois
|Sábado 14 de marzo
|9:00 a 13:30
|No
|Registro de escrituras del condado de Orange
|Hillsborough
|Carolina del Norte
|Sábado 14 de marzo
|10 a. m. a 2 p. m.
|Sí (se aceptan personas sin cita previa)
|Oficina del secretario del condado de Sarpy(1210 Golden Gate Dr.)
|Papillion
|nordeste
|Sábado 14 de marzo
|8 am a 12 pm
|No
|Agencia de Pasaportes de Dallas
|Dallas
|Texas
|Sábado 14 de marzo
|9 a. m. a 12 p. m.
|No
|Oficina de correos del juzgado de Charlotte
|Carlota
|Virginia
|Sábado 14 de marzo
|11 a. m. a 2 p. m.
|No
|Oficina de correos de Noblesville
|Noblesville
|EN
|Lunes 16 de marzo
|15:00-18:00 horas
|No
|Casa Alcaldía (Calle Pedro Márquez #6)
|Culebra
|Relaciones públicas
|Mié, 18 de marzo
|9 a. m. a 2 p. m.
|No
|Biblioteca de la Isla Orcas (500 Rose St.)
|Sonido del este
|Washington
|Mié, 18 de marzo
|8 am a 4 pm
|Sí, llame al360-378-2163
|Centro Comunitario Flukinger (16003 Lorenzo St)
|Vista del canal
|Texas
|Vie, 20 de marzo
|9 a. m. a 12 p. m.
|No
|Ciudad de Dublín
|Dublín
|California
|Sábado 21 de marzo
|8 am - 1 pm
|Sí
|Universidad de California en Irvine
|Irvine
|California
|Sábado 21 de marzo
|8:00 a 16:30
|Sí
|Precinto 2 Lugar 1 Anexo Manvel (7313 Corporate Dr)
|Manvel
|Texas
|Sábado 21 de marzo
|8 am - 1 pm
|No
|Biblioteca sucursal Evelyn Meador (2400 N Meyer Ave)
|Seabrook
|Texas
|Sábado 21 de marzo
|13:00-16:00
|No
|Oficina de correos del sur de Houston
|Sur de Houston
|Texas
|Sábado 21 de marzo
|8 am - 1 pm
|No
|Distrito de Bibliotecas de Palos Verdes
|Fincas Rolling Hills
|California
|Domingo 22 de marzo
|8 am a 4 pm
|Sí
|Centro para personas mayores Walker Ranch (835 W Rhapsody Dr)
|San Antonio
|Texas
|Martes, 24 de marzo
|8 am a 12 pm
|Sí, llameal 210-335-2094
|Centro de Servicios Integrados (Carr 155 Sec El Desvio)
|Orocovis
|Relaciones públicas
|Jueves, 26 de marzo
|9 a. m. a 2 p. m.
|No
|Secretario del Condado de Stanislaus
|Modesto
|California
|Sábado 28 de marzo
|10 a. m. a 2 p. m
|No
|Biblioteca Nick Blom Salida
|Salida
|California
|Sábado 28 de marzo
|10 a. m. a 2 p. m.
|No
|Antiguo juzgado del condado (211 W Santa Ana Blvd)
|Santa Ana
|California
|Sábado 28 de marzo
|9 a. m. a 3 p. m.
|Sí
|Biblioteca Pública de Turlock
|Turlock
|California
|Sábado 28 de marzo
|10 a. m. a 2 p. m
|No
|Secretario de Distrito del Condado de Cameron (1034 E Levee St)
|Brownsville
|Texas
|Sábado 28 de marzo
|9 a. m. a 3 p. m.
|No
|Estadio Eugene Levy de Rockland Community College (145 College Rd)
|Sufrir
|Nueva York
|Domingo 29 de marzo
|11 a. m. a 3 p. m.
|Sí, llame al845-638-5070
|CDT Gualberto Rabell (Calle Cerra 900)
|San Juan
|Relaciones públicas
|Martes, 31 de marzo
|9 a. m. a 2 p. m.
|No
Si no encuentra uno que le convenga, también puede buscar centros de aceptación de pasaportes que estén abiertos los fines de semana o fuera del horario laboral habitual. Puede encontrar un centro cerca de usted utilizando la Herramienta de Búsqueda de Centros de Aceptación del Departamento de Estado de EE.UU.
Además, recuerda que para consultar cambios de última hora, nuevos eventos añadidos o cancelaciones por clima, conviene revisar directamente la página oficial de “Special Passport Acceptance Fairs” del Departamento de Estado antes del día de tu visita.
