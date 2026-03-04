¿Planeas viajar este 2026 por los diversos estados del país, conocer un destino internacional o lo necesitas para trámites migratorios pero no encuentras turno para sacar tu pasaporte? Este es un drama constante para muchos ciudadanos o residentes de Estados Unidos, ya sean niños o mayores de edad que necesitan tenerlo por primera vez. Si bien la opción es buscar una cita para presentar la solitud, que puede tardar buena cantidad de tiempo, existe una solución más rápida para los estadounidenses elegibles para solicitarlo y aquí te lo explico al detalle. Se trata de un evento poco difundido llamado “Passport Acceptance Fair” y que puede ayudarte a obtenerlo si tienes prisa ya que tu identificación legal y vigente para recorrer el territorio nacional y lo requieres para un paso ágil por controles de seguridad en los aeropuertos. Aquí te cuento las fechas disponibles para este mes de marzo, así como los lugares que puedes visitar.

¿Qué es el “Passport Acceptance Fair” y quién puede ir?

Durante todo marzo, el “Passport Acceptance Fair” se convierte en una oportunidad clave para que muchas personas en Estados Unidos tramiten por primera vez su pasaporte estadounidense sin necesidad de sacar cita previa, en fechas y horarios especiales de tarde o fin de semana.

Se trata de una jornada especial organizada por el Departamento de Estado en conjunto con oficinas de correos, bibliotecas, universidades y cortes locales para recibir solicitudes de pasaportes. Estos eventos están dirigidos principalmente a adultos que solicitan su primer pasaporte y a todos los menores de 16 años, que por ley deben presentar el formulario DS‑11 en persona. Según se explica desde la web oficial, es un punto de atención presencial donde agentes autorizados revisan tus documentos, aceptan el pago y envían tu solicitud a la agencia de pasaportes.

Estas ferias de marzo son una ventana estratégica para adelantar el proceso sin pelear por citas en línea. (Foto: mediaphotos / iStock) / mediaphotos

Qué llevar al evento para tramitar tu pasaporte de EE.UU.

Estos eventos son para solicitantes que presentan su solicitud por primera vez, niños y cualquier persona que deba presentar la solicitud en persona utilizando el formulario DS-11. Deben presentar:

Formulario DS-11 completado (no firmado)

Prueba de ciudadanía estadounidense (acta de nacimiento original o certificado de naturalización)

Identificación válida (licencia de conducir o ID estatal).

Fotos tipo pasaporte (disponible en el sitio por un costo adicional).

El costo del trámite se mantiene sin cambios y se hacen pagos separados: uno al Departamento de Estado y otro a la instalación de aceptación.

El “Special Passport Acceptance Fair” es una jornada especial organizada por el Departamento de Estado. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

Cronograma del “Passport Acceptance Fair”: ciudades y fechas clave de marzo

Revisa con cuidado el cuadro de “Appointments Required?”: donde diga “No”, basta llegar temprano con todos tus documentos; donde diga “Sí” o incluya un número de teléfono, es importante reservar tu espacio antes de acudir.

Si no encuentra uno que le convenga, también puede buscar centros de aceptación de pasaportes que estén abiertos los fines de semana o fuera del horario laboral habitual. Puede encontrar un centro cerca de usted utilizando la Herramienta de Búsqueda de Centros de Aceptación del Departamento de Estado de EE.UU.

Además, recuerda que para consultar cambios de última hora, nuevos eventos añadidos o cancelaciones por clima, conviene revisar directamente la página oficial de “Special Passport Acceptance Fairs” del Departamento de Estado antes del día de tu visita.

