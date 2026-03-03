Si eres ciudadano o residente en Miami, Florida, y estás batallando para conseguir turno y poder gestionar tu pasaporte de Estados Unidos, esta es tu oportunidad. Imagina poder obtenerlo en un solo día, sin hacer colas y sin previa cita, ¿increíble no? Este importante documento es la prueba oficial de ciudadanía que necesitas para viajar y que te sirve como identificación legal y vigente tanto dentro como fuera de EE.UU. Además, si requieres regresar al país, requieres de él para el paso ágil por controles de seguridad. Teniendo en cuenta su función, es necesario tenerlo, pero quienes inician el trámite por primera vez pueden enfrentar más de un problema. En esta nota llega la solución ya que existe una jornada especial en la que podrás acudir directamente a un punto autorizado y tenerlo en tus manos algunos días después. Aquí te detallo la información que necesitas conocer así como qué día de marzo es la única ocasión.

¿Qué es el “Passport Acceptance Fair” en Miami?

Según explican desde el sitio web del Departamento de Estados, las ferias de aceptación de pasaportes (“Passport Acceptance Fairs”) en Miami y sus alrededores, son a menudo organizadas por el USPS (correos) o bibliotecas y ofrecen horarios extendidos, fines de semana o eventos sin cita previa para solicitar pasaportes por primera vez o para menores. Se requiere presentar:

Formulario DS-11 completado (no firmado)

Prueba de ciudadanía estadounidense (acta de nacimiento original o certificado de naturalización)

Identificación válida (licencia de conducir o ID estatal).

Fotos tipo pasaporte (disponible en el sitio por un costo adicional).

El costo del trámite se mantiene sin cambios y se hacen pagos separados: uno al Departamento de Estado y otro a la instalación de aceptación.

El evento especial para tramitar el pasaporte sin cita previa en Miami está programado para el jueves 12 de marzo. (Foto: FTiare / iStock) / FTiare

Cuándo será el día sin cita en Miami para obtener tu pasaporte de EE.UU.

El evento especial para tramitar el pasaporte sin cita previa en Miami está programado para el jueves 12 de marzo, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Ese día la sede será la Westchester Regional Library, en el suroeste del condado de Miami‑Dade, ubicada en 9445 Coral Way (SW 24th St), Miami, FL, y el propio listado oficial indica que no se requieren citas para asistir.

Estas ferias de pasaportes están pensadas para quienes deben aplicar en persona con el formulario DS‑11 en Miami. (Foto: O2O Creative / iStock) / O2O Creative

Cómo funciona el trámite sin cita para el pasaporte de EE.UU.

En el “Passport Acceptance Fair” podrás llegar directamente dentro del horario indicado y hacer el proceso en persona, siempre que cumplas con los requisitos de elegibilidad para usar el formulario DS‑11.

Estas ferias de pasaportes están pensadas para: primeros pasaportes de adultos, pasaportes para niños y adultos que no pueden renovar por correo.

Es importante saber que en estos eventos no te entregan el pasaporte en el momento; el personal solo recibe tu solicitud completa, cobra las tarifas correspondientes (una tarifa de aceptación de aproximadamente U$35 y un costo de procesamiento de alrededor de U$130) y la envía al Centro de Pasaportes del Departamento de Estado, que luego procesa y envía el documento por correo.

Si bien no se requiere cita, lo mejor es llegar temprano debido a la alta demanda. Revisa con anticipación en la página oficial de los “Special Passport Acceptance Fairs” que no haya cambios de último minuto en la fecha, horario o requisitos para la jornada en Westchester Regional Library en Miami.

