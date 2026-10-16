Si estás por realizar un trámite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), es importante que revises cuidadosamente los requisitos antes de enviar tu solicitud. Desde este 16 de octubre de 2026, la agencia actualizó las tarifas aplicables a determinados formularios, un cambio que podría afectar a quienes presenten documentación con montos desactualizados. Para evitar demoras, devoluciones o el rechazo de la solicitud, te contamos cuáles son los procesos que aumentaron de precio y cuál es la advertencia de USCIS.

Las nuevas tarifas van de US$105 a US$1,050, según el trámite. Conoce cuáles aumentan y evita enviar el formulario con un pago insuficiente (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

ESTOS SON LOS TRÁMITES DE USCIS CON NUEVAS TARIFAS

Desde el viernes 16 de octubre de 2026, USCIS aplica cuatro tarifas ajustadas por inflación para el año fiscal 2027. Aunque el cambio no se aplica a todos, sí afecta a ciertos trámites relacionados con asilo, parole, permiso de trabajo inicial y TPS. Estos son:

Tarifa anual para solicitud de asilo pendiente (I-589): el monto anterior era de US$102, pero desde el 16 de octubre subió a US$105.

el monto anterior era de US$102, pero desde el 16 de octubre subió a US$105. Permiso de parole migratorio (I-131): su tarifa anterior era de US$1,020 y ahora es de US$1,050.

su tarifa anterior era de US$1,020 y ahora es de US$1,050. Permiso de trabajo inicial para solicitantes de asilo, parole o TPS (I-765): el monto anterior era de S$560 y desde el 16 de octubre subió a US$570.

el monto anterior era de S$560 y desde el 16 de octubre subió a US$570. Solicitud de Estatus de Protección Temporal (I-821): la tarifa antigua era de US$510 y ahora es de US$520.

A continuación, una tabla actualizada con los precios desde el 16 de octubre de 2026:

Trámite Formulario Nueva tarifa desde el 16 de octubre Tarifa anual para solicitud de asilo pendiente I-589 US$105 Permiso de parole migratorio I-131 US$1,050 Permiso de trabajo inicial para solicitantes de asilo, parole o TPS I-765 US$570 Solicitud de Estatus de Protección Temporal I-821 US$520

LA ADVERTENCIA DE USCIS

A raíz de la actualización de cuatro tarifas migratorias, USCIS lanzó una advertencia para los inmigrantes que realizarán sus trámites para los próximos días: si la agencia recibe una solicitud con matasellos del 16 de octubre de 2026 o fecha posterior y lleva el monto anterior, la rechazará por no incluir la tarifa correcta .

“Las tarifas anunciadas entrarán en vigor a partir de la fecha indicada – 16 de octubre de 2026–. Cualquier solicitud de beneficio de inmigración con matasellos de las solicitudes presentadas desde esa fecha o después, sin el pago de la tasa correspondiente, serán rechazadas”, se lee en el aviso de la agencia federal.

En conclusión: la fecha que importa para los envíos postales es la del matasellos, no la fecha en que firmaste el formulario; por eso, la tarifa anterior solo puede usarse si el paquete fue enviado con matasellos del 15 de octubre de 2026 o antes. Esto no equivale a una negación del caso , pero el trámite no será aceptado y deberá enviarse nuevamente con el pago actualizado.

RECOMENDACIÓN PARA EVITAR QUE DEVUELVAN TU CASO

Antes de hacer tu trámite, revisa el formulario, la categoría migratoria y el monto exacto exigido para tu caso, ya que un pago insuficiente puede causar demoras importantes e incluso hacerte perder una fecha límite, por ejemplo, en un período de reinscripción de TPS.

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