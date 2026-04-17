El tránsito en San Francisco ya suele ser complicado en un día normal, así que cualquier cierre importante en la Interestatal 80 termina sintiéndose de inmediato en buena parte de la ciudad. Este fin de semana, miles de conductores deberán buscar rutas alternas porque un tramo de aproximadamente 2,6 kilómetros de la I-80 en dirección este quedará totalmente cerrado durante varios días, justo en una zona clave que conecta con el San Francisco–Oakland Bay Bridge. Para quienes viven o trabajan en áreas como SoMa, Mission Bay o cerca del corredor de la U.S. Route 101, el impacto podría sentirse desde la noche del viernes y extenderse hasta la mañana del lunes.

San Francisco, donde muchos latinos combinan el auto con el BART, el Muni o incluso trayectos compartidos para evitar el caos del tráfico, tendrá este fin de semana una de esas interrupciones que obligan a planear con tiempo. Las autoridades ya anticiparon congestión fuerte, especialmente en accesos cercanos al centro y en calles que suelen cargar con el tráfico de quienes se dirigen hacia Oakland o atraviesan la ciudad por trabajo, como pasa en días de juego, eventos o cierres viales importantes.

UBICACIÓN EXACTA DEL CIERRE

El cierre afectará un tramo de aproximadamente 2,6 kilómetros de la I-80 en dirección este.

Zona afectada:

Entre 17th Street y 4th Street.

En pleno corazón de San Francisco.

Incluye accesos clave desde la U.S. Route 101 (Bayshore Freeway).

Además:

Se cerrarán los conectores desde la US-101, tanto norte como sur, hacia la I-80 este.

La última salida disponible será Vermont Street.

Si alguien se pasa esa salida, será redirigido por: 9th Street, Bryant Street y reingreso por 5th Street.

Así estará la I-80 en San Francisco este fin de semana (Foto: Caltrans)

FECHAS Y HORARIOS DEL CIERRE

Aquí tienes el dato más importante si planeas movilizarte:

Inicio del cierre Fin del cierre Viernes 17 de abril, 11:00 p. m. Lunes 20 de abril, 6:00 a. m.

Durante todo ese periodo, no se podrá circular por ese tramo bajo ninguna circunstancia.

¿POR QUÉ SE REALIZA ESTE CIERRE?

Según informó Caltrans, este cierre forma parte de un proyecto de rehabilitación de dos años que busca modernizar la infraestructura.

En términos simples, los viaductos por donde pasa la I-80 ya tienen más de 70 años y, con el tráfico constante, el clima y la actividad sísmica de California, requieren mantenimiento urgente.

Trabajos que se realizarán:

Reparación estructural del viaducto.

Rehabilitación del tablero del puente.

Mejoras en la seguridad vial.

Intervenciones para peatones y ciclistas.

Beneficios esperados:

Mayor seguridad para conductores.

Mejor fluidez de manejo.

Infraestructura más duradera.

DESVÍOS Y RUTAS ALTERNATIVAS

Si vas a manejar por la zona, lo más importante es tener claro por dónde moverte antes de salir.

Rutas de desvío principales:

Salida en Vermont Street, última antes del cierre.

Redirección por: 9th Street, Bryant Street y reingreso a la I-80 por 5th Street.

También se habilitarán:

Calles locales señalizadas.

Conexiones alternativas desde la US-101.

La señalización estará marcada, pero aun así conviene anticiparse, sobre todo si normalmente te mueves por el área de SoMa o cerca de Mission Bay, donde cualquier desvío puede sumar varios minutos más al trayecto.

Vista aérea de la I-80 en San Francisco, California (Foto: AFP) / JUSTIN SULLIVAN

¿QUÉ ZONAS TENDRÁN MÁS TRÁFICO?

Esto es clave si planeas desplazarte por SoMa (South of Market), Mission Bay y por calles cercanas como: 9th Street, 10th Street, 4th Street y 5th Street. Y es que Caltrans ya advirtió que habrá:

Congestión intensa.

Retrasos prolongados.

Tráfico denso en accesos al centro.

RECOMENDACIÓN OFICIAL: EVITA MANEJAR

La recomendación es directa: evitar completamente la zona durante el fin de semana si no es necesario.

Alternativas sugeridas:

Transporte público.

Ajustar horarios de viaje.

Usar rutas fuera del área afectada.

El San Francisco–Oakland Bay Bridge seguirá abierto, pero llegar hasta él será el verdadero desafío.

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

Para cerrar, te dejo un resumen rápido tipo checklist:

Tramo cerrado: I-80 este entre 17th y 4th.

Desde viernes 11 p. m. hasta lunes 6 a. m.

Sin acceso desde la US-101 hacia la I-80 este.

Desvíos por calles locales.

Tráfico fuerte en SoMa y Mission Bay.

El puente hacia Oakland seguirá operativo.

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