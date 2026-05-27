El transporte público estacional en el sur de California suma una alternativa clave este verano 2026: el regreso del Beach Bus del condado de Los Ángeles, un servicio pensado para conectar comunidades del interior con la costa de Santa Monica a bajo costo. La iniciativa opera desde el Memorial Day (25 de mayo) y estará disponible hasta el Labor Day (7 de septiembre), en un contexto de altas temperaturas y costos crecientes de gasolina y estacionamiento.

El programa, impulsado por el Departamento de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles (LA County Public Works), permite a residentes de zonas como Antelope Valley —incluyendo Palmdale y Lancaster— acceder directamente a la playa con un boleto de ida y vuelta de solo 6 dólares. Además del precio accesible, el Beach Bus elimina barreras logísticas al ofrecer rutas directas hacia el Muelle de Santa Mónica (Santa Monica Pier), uno de los destinos costeros más visitados en el Estado Dorado (Golden State).

Más allá del ahorro, el servicio refleja una estrategia de movilidad enfocada en equidad: facilitar el acceso a espacios recreativos para comunidades alejadas del océano. Las rutas también se extienden a otras zonas del condado como la zona este de Los Ángeles (East Los Angeles), Altadena o Duarte, consolidando un sistema de transporte temporal que gana relevancia entre familias y trabajadores que buscan opciones económicas durante el verano.

Descubre la historia del Muelle de Santa Mónica durante el tour de caminata al atardecer cada lunes de 6:30–7:30 pm. Aprende sobre sus más de 115 años, filmes icónicos grabados en el lugar y los relatos de la vida en la playa teniendo como fondo la preciada horada dorada. | Crédito: @santamonicapier / Instagram

¿Qué es el Beach Bus y cómo funciona en Los Ángeles?

El Beach Bus es un servicio de transporte estacional del condado de Los Ángeles que conecta comunidades del interior con la playa de Santa Monica mediante rutas directas. Opera cuatro días a la semana —martes, jueves, sábado y domingo— y también en feriados clave durante el verano. Su objetivo principal es ofrecer una alternativa accesible para quienes viven lejos de la costa, especialmente en zonas desérticas con temperaturas extremas.

¿Cuánto cuesta el Beach Bus en 2026 y quiénes pueden usarlo?

El precio estándar es de 6 dólares por viaje ida y vuelta tanto para adultos como niños, mientras que personas mayores de 60 años y usuarios con discapacidad pueden acceder a una tarifa reducida de 2 dólares. El pago es con la cantidad de dinero exacta (no se dará cambio). Este modelo de bajo costo lo convierte en una de las opciones más económicas para viajar desde el interior de Los Ángeles hacia la playa durante la temporada alta.

¿Hay que reservar para hacer uso del Beach Bus?

Para evitar cualquier mal rato, se recomienda encarecidamente hacer reservaciones. Los pasajeros pueden separar sus asientos en www.LAGoBus.com con hasta diez días de antelación, pero no más tarde de las 10:00 a.m. del día anterior al viaje. Un detalle a mencionar es que el servicio está sujeto a cambios debido a las condiciones meteorológicas y del estado de las carreteras.

Si tienes más preguntas sobre el servicio del autobús playero, puedes llamar al (626) 458-3909 de lunes a jueves entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. Las personas sordas o con dificultades auditivas pueden comunicarse con el Servicio de Retransmisión de California (CRS) marcando el 7-1-1.

El programa de autobuses a las playas del condado de Los Ángeles ha vuelto oficialmente a funcionar, ofreciendo un viaje asequible y sin estrés desde las comunidades del interior directamente a las costas de Santa Mónica. | Crédito: Los Angeles County Public Works

¿Desde dónde salen los buses y cuáles son los horarios?

Las principales rutas parten desde Palmdale y Lancaster en Antelope Valley, con salidas aproximadas entre las 8:30 a.m. y 9:00 a.m., y llegada a Santa Monica cerca de las 10:50 a.m. El retorno inicia alrededor de las 3:00 p.m., permitiendo una jornada completa en la costa. El trayecto cubre cerca de 65 millas por tramo (más de 104 kilómetros) y puede variar según el tráfico.

Itinerario del Beach Bus

Salidas de ida Salidas de vuelta Salida del Palmdale Transportation Center a las 9:00 a.m. y llegada al Santa Monica Pier a las 10:50 a.m. Salida del Santa Monica Pier a las 3:00 p.m. y llegada estimada a Palmdale a las 5:25 p.m. Salida del Sgt. Steve Owen Memorial Park de Lancaster a las 8:30 a.m. y llegada al Santa Monica Pier a las 10:50 a.m. Salida del Santa Monica Pier a las 3:00 p.m. y llegada estimada a Lancaster a las 5:40 p.m.

¿Qué otras zonas del condado están incluidas en el servicio?

Además del Antelope Valley, el Beach Bus incluye rutas desde comunidades como East L.A., Altadena, Castaic, Duarte y La Cañada Flintridge, ampliando el acceso a residentes del este y norte del condado. Estas conexiones refuerzan el alcance regional del programa y lo posicionan como una solución relevante para la movilidad recreativa en verano.

¿Por qué el Beach Bus es una alternativa relevante en 2026?

El regreso del Beach Bus coincide con un aumento en los costos de transporte individual y tarifas de estacionamiento en zonas costeras, que pueden superar los 15 dólares por día en Santa Monica. En ese contexto, el servicio se perfila como una opción eficiente para reducir gastos, evitar congestión vehicular y facilitar el acceso a la playa sin complicaciones logísticas.