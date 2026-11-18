Después de permanecer 15 meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Beata Siemionkowicz finalmente recuperó su libertad. La mujer, originaria de Polonia y residente permanente en Estados Unidos, fue detenida hace más de un año en la vivienda de su hija, ubicada en Des Plaines, Illinois. Su liberación se produjo el martes, luego de que un juez autorizara que pudiera abandonar el centro de detención mediante el pago de una fianza.

La decisión judicial fue emitida el viernes, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tenía un plazo de 24 horas hábiles para impugnarla. Posteriormente, el abogado de Siemionkowicz comunicó que ICE permitiría a sus familiares realizar el pago correspondiente para conseguir su salida.

Tras concretarse el procedimiento, sus hijas compartieron una fotografía en la que aparecen las tres juntas después de reencontrarse en Kentucky.

¿Por qué ICE buscaba deportar a la inmigrante polaca?

El DHS pretendía expulsar a Siemionkowicz del país debido a dos cargos menores relacionados con robos en tiendas, registrados en 2005 y 2011; sin embargo, su defensa presentó argumentos sobre las circunstancias personales que rodearon ambos episodios.

“Ambos cargos y condenas fueron contextualizados por un juez de inmigración el viernes como consecuencia de una relación de violencia doméstica y abuso en la que ella se encontraba”, explicó a ABC7 Hirsch Joshi, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

Las autoridades también señalaron que la mujer habría utilizado documentos falsificados en Polonia para conseguir beneficios migratorios en Estados Unidos; no obstante, sus hijas cuestionaron esa acusación y aseguraron que una investigación de antecedentes realizada en su país de origen no encontró pruebas que respaldaran esa versión.

Estas observaciones formaron parte del proceso migratorio que mantuvo a la mujer detenida durante más de un año.

La detención también afectó la vida de sus hijas

Durante el tiempo que su madre permaneció bajo custodia de ICE, Gabi Siemionkowicz tuvo que asumir responsabilidades económicas que antes compartía con ella. La joven vivía junto a su madre en Round Lake y decidió abandonar sus estudios para conseguir un empleo con el que pudiera cubrir los pagos de la hipoteca de la vivienda familiar.

La situación representó una fuerte presión económica y personal mientras esperaba que su madre pudiera recuperar la libertad.

“Casi me desalojan dos veces. Y fue muy aterrador, porque sabía que ahora era mi responsabilidad. Y tenía muchísimas cosas sobre mis hombros”, contó Gabi.

Finalmente, después de 15 meses de separación, la liberación bajo fianza permitió que la familia volviera a reunirse, aunque el caso migratorio de Beata Siemionkowicz continúa vinculado al proceso iniciado por las autoridades estadounidenses.